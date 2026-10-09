Звичайні килимки для ванної відходять у минуле. Яка унікальна альтернатива
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Пориста тверда поверхня швидко вбирає воду, але має свої обмеження в догляді та комфорті
Замість звичного текстильного килимка у ванній пропонують тверду плиту з діатоміту. Такий килимок швидко вбирає воду й висихає, але підійде не всім.
Про переваги та недоліки пише іспанське видання Infobae.
Що пропонують замість звичайного килимка
Діатоміт – осадова порода зі скам’янілих решток діатомових водоростей. З нього виготовляють тверді пористі плити для ванної: вони вбирають воду, а волога швидко випаровується.
Які переваги має діатоміт
На відміну від тканинного килимка, діатомітова плита не лишається мокрою надовго й не потребує машинного прання. Її можна протирати вологою тканиною або м’яким мийним засобом. Виробники пропонують і моделі з нековзкою поверхнею. Такий килимок може бути зручним у спільній ванній або приміщенні з поганою вентиляцією, але діатоміт не гарантує захисту від бактерій.
Недоліки, про які варто знати
Плита тверда й крихка, тож від сильного удару може тріснути. На ній можуть з’явитися плями. Агресивні засоби й замочування здатні пошкодити пористу поверхню. Для догляду килимок радять час від часу ставити вертикально, щоб він просох.
Що краще обрати для ванної
Діатоміт підійде тим, кому важливо, щоб килимок швидко висихав, і хто не потребує м’якої поверхні. Якщо важливі комфорт босоніж, машинне прання та менший ризик розбити килимок, практичнішим може бути текстильний варіант. На українських маркетплейсах діатомітові моделі коштують від 140 до 1 567 грн.
Як повідомляв "Телеграф", мікроскопічні забруднення проникають до основи ворсу. Там розмножуються бактерії, які й спричиняють затхлий запах. Щоб вивести пляму з килима, картопляний крохмаль радять залишити на ній приблизно на 30 хвилин. Потім його треба прибрати щіткою та пропилососити.