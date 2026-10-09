Звичайні килимки для ванної відходять у минуле. Яка унікальна альтернатива

Пориста тверда поверхня швидко вбирає воду, але має свої обмеження в догляді та комфорті

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Замість звичного текстильного килимка у ванній пропонують тверду плиту з діатоміту. Такий килимок швидко вбирає воду й висихає, але підійде не всім.

Про переваги та недоліки пише іспанське видання Infobae.

Що пропонують замість звичайного килимка

Діатоміт – осадова порода зі скам’янілих решток діатомових водоростей. З нього виготовляють тверді пористі плити для ванної: вони вбирають воду, а волога швидко випаровується.

Діатомітова пориста порода є основою твердих килимків для ванної

Які переваги має діатоміт

На відміну від тканинного килимка, діатомітова плита не лишається мокрою надовго й не потребує машинного прання. Її можна протирати вологою тканиною або м’яким мийним засобом. Виробники пропонують і моделі з нековзкою поверхнею. Такий килимок може бути зручним у спільній ванній або приміщенні з поганою вентиляцією, але діатоміт не гарантує захисту від бактерій.

Тверді килимки пропонують як альтернативу тканинним моделям

Недоліки, про які варто знати

Плита тверда й крихка, тож від сильного удару може тріснути. На ній можуть з’явитися плями. Агресивні засоби й замочування здатні пошкодити пористу поверхню. Для догляду килимок радять час від часу ставити вертикально, щоб він просох.

Діатомітові килимки мають тверду поверхню й різні варіанти дизайну

Що краще обрати для ванної

Діатоміт підійде тим, кому важливо, щоб килимок швидко висихав, і хто не потребує м’якої поверхні. Якщо важливі комфорт босоніж, машинне прання та менший ризик розбити килимок, практичнішим може бути текстильний варіант. На українських маркетплейсах діатомітові моделі коштують від 140 до 1 567 грн.

Як повідомляв "Телеграф", мікроскопічні забруднення проникають до основи ворсу. Там розмножуються бактерії, які й спричиняють затхлий запах. Щоб вивести пляму з килима, картопляний крохмаль радять залишити на ній приблизно на 30 хвилин. Потім його треба прибрати щіткою та пропилососити.