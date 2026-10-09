Как получить скидку в "АТБ", если приложение не работает: лайфхак

Из-за проблем с сервисами покупатели ищут новые решения

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В сети супермаркетов "АТБ" покупатели могут получать скидки с помощью мобильного приложения. Однако из-за проблем с работой официального сайта и приложения, возникших после хакерской атаки, воспользоваться привычным способом в настоящее время может быть сложно.

Несмотря на это, украинцы ищут возможности сэкономить на покупках и не хотят ждать, пока цифровые сервисы возобновят работу. Одним из таких способов поделилась пользовательница Threads под ником stella_pavlenko, отвечая на вопрос другой пользовательницы о том, как получить скидку без доступа к приложению.

Как воспользоваться скидкой без приложения

По словам пользовательницы, решение довольно простое: нужно заранее сделать скриншот QR-кода из мобильного приложения. После этого изображение можно показать кассиру или отсканировать на кассе самообслуживания, если такая функция доступна.

Такой способ может пригодиться тем, кто сохранил QR-код еще до возникновения проблем с сервисами.

Как сообщал "Телеграф", чтобы получить товар по оранжевому ценнику, покупателю нужно показать на кассе личный QR-код из приложения.