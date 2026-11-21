В Сочельник почетное место в украинском доме отводили рождественскому снопу

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С приближением зимних праздников в разговорах все чаще звучит слово "йолка", однако в украинском языке есть свои названия праздничного дерева. И речь не только о елке: украинские традиции знали и другие символы зимних праздников, в частности Дидуха.

"Телеграф" расскажет, как правильно называть праздничное дерево по-украински, почему слово "йолка" не стоит использовать и что украинцы ставили в своих домах задолго до появления привычной новогодней елки.

Когда говорить "ялинка", а когда – "ялина"

"Ялина" – название хвойного дерева. Так естественно сказать, когда речь идет, например, о деревьях в лесу: "На схилі ростуть ялини". А "ялинкою" можно назвать и небольшую ель, и дерево, которое украшают к зимним праздникам.

В праздничном контексте слово "ялинка" давно имеет самостоятельное значение. Можно сказать "поставили ялинку", даже если она искусственная, или "запалили вогні на ялинці", какой бы высокой она ни была. А если нужно точно назвать дерево, которое украсили, вполне правильно сказать "прикрасили ялину" или "прикрасили сосну".

Выбор между "рождественской" и "новогодней" елкой зависит от того, о каком празднике идет речь.

В праздничном контексте елкой называют дерево, которое украшают к зимним праздникам Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Что ставили в украинских домах на Святвечер

Давний украинский рождественский обычай – вносить в дом дидуха. Его делали из снопа пшеницы, ржи или других злаков. На Святвечер дидуха ставили на покуть – почетное место в доме.

Колосья в дидухе символизировали урожай и благополучие семьи Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Колосья в дидухе напоминали об урожае и семейном достатке. Со снопом связывали и память о предках: согласно народным представлениям, на Святвечер они присоединялись к семейному ужину.

У дидуха и елки разные роли в праздничном доме. Елку украшают игрушками и огоньками, а дидуха ставят как обрядовый символ Рождества. Поэтому оба могут стоять в одном доме: для каждого есть свое место.

Слово "йолка" стало одним из известных украинских политических мемов после выступления Виктора Януковича в декабре 2010 года. Тогда, во время общения с журналистами по поводу установки новогодней елки на Майдане Независимости, он запнулся, пытаясь сказать слово "ялинка", и произнес "йолка". Этот момент быстро разлетелся по сети, а слово стало мемом и до сих пор ассоциируется с бывшим президентом.

Как сообщал "Телеграф", в 1935 году советская власть вернула елку как символ Нового года, а не Рождества.