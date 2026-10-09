Як отримати знижку в "АТБ", якщо додаток не працює: лайфхак

Через проблеми із сервісами покупці шукають нові рішення

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У мережі супермаркетів "АТБ" покупці можуть отримувати знижки за допомогою мобільного додатка. Однак через проблеми з роботою офіційного сайту та застосунку, які виникли після хакерської атаки, скористатися звичним способом наразі може бути складно.

Попри це, українці шукають можливості заощадити на покупках і не хочуть чекати, поки цифрові сервіси відновлять роботу. Одним із таких способів поділилася користувачка Threads під ніком stella_pavlenko, відповідаючи на запитання іншої користувачки про те, як отримати знижку без доступу до застосунку.

Як скористатися знижкою без застосунку

За словами користувачки, рішення досить просте: потрібно заздалегідь зробити скриншот QR-коду з мобільного додатка. Після цього зображення можна показати касиру або відсканувати на касі самообслуговування, якщо така функція доступна.

Такий спосіб може стати в пригоді тим, хто зберіг QR-код ще до виникнення проблем із сервісами.

Як повідомляв "Телеграф", щоб отримати товар за помаранчевим цінником, покупцю потрібно показати на касі особистий QR-код із програми.