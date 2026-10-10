Как правильно выбрать колбасу: на что обратить внимание на этикетке

Состав, срок годности и условия хранения помогут оценить продукт до покупки

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Аппетитный вид и надпись "натуральная" сами по себе не говорят о качестве колбасы. Перед покупкой изучите этикетку: проверьте полное название продукта, состав, срок годности и условия хранения.

Обратить внимание на эти сведения рекомендует Госпродпотребслужба. Об этом сообщает "Телеграф".

Изучите название и состав

Сначала прочитайте полное название продукта и список ингредиентов. Не ограничивайтесь крупной надписью на лицевой стороне упаковки. Этикетка должна содержать достоверную информацию, которая не вводит покупателя в заблуждение. На ней также указывают количество продукта и данные оператора рынка.

Ингредиенты перечисляют по убыванию доли: чем выше компонент в списке, тем больше его в продукте. Если выбираете колбасу с высокой долей мяса, ищите в начале состава конкретные виды мясного сырья – например, свинину, говядину или курятину.

Крахмал, белковые компоненты, наполнители, стабилизаторы и загустители могут увеличивать объём продукта или менять его структуру. Их наличие не означает, что колбаса опасна или поддельная. Но состав нужно оценивать целиком и сравнивать с другими вариантами.

Не судите о продукте по одному ингредиенту

В состав колбасных изделий могут входить нитритная соль или нитрит натрия. Не оценивайте качество только по этому компоненту: лучше сопоставить долю мясного сырья со всем перечнем ингредиентов.

Одной лишь ценой состав не объяснить. Консультант по здоровому питанию Владимир Макух отмечает, что производители могут использовать более дешёвые компоненты, чтобы снизить себестоимость и увеличить объём продукта.

"Чтобы удешевить производство, некоторые производители добавляют соевый белок. Он дешевле мяса, хорошо удерживает воду и помогает увеличить объём продукта без значительного увеличения себестоимости", – объясняет Владимир Макух.

В колбасе также могут использовать мясо механической обвалки – сырьё, которое получают после отделения от костей остатков мышечной и соединительной ткани. Крахмал и стабилизаторы влияют на консистенцию и способность удерживать воду.

Проверьте срок годности и упаковку

Колбаса быстро портится. Проверьте дату изготовления, конечный срок годности или отметку "употребить до". Посмотрите, при какой температуре продукт нужно хранить, и убедитесь, что упаковка целая.

Если колбасу нужно хранить в холодильнике, а в магазине она лежит без надлежащего охлаждения, лучше отказаться от покупки. Не берите продукт с повреждённой упаковкой, подозрительным видом, скользкой поверхностью или неприятным, нетипичным запахом.

Особенно внимательно осматривайте нарезанную колбасу, которая долго лежит на витрине. Если её режут на заказ, продавец должен соблюдать санитарно-гигиенические правила и зачищать обветренные участки.

Уточните информацию о колбасе на развес

Если продукт продают без упаковки и маркировку нельзя прочитать самостоятельно, попросите продавца показать состав, производителя, дату изготовления и другие сведения. Покупатель вправе запросить информацию о товаре.

Не покупайте колбасу в местах стихийной торговли: там могут нарушать температурный режим и требования к контролю и подтверждению происхождения продукции. Безопаснее выбирать торговую точку, где продукт правильно хранят и могут предоставить информацию о нём.

Перед оплатой ещё раз проверьте состав, срок годности и условия хранения. По этим данным можно понять, что входит в продукт и как с ним обращались до покупки.

Как выбрать качественную колбасу

Как сообщал "Телеграф", маркетолог Владимир Полищук советует оценивать колбасу по составу на этикетке, а не по названию. Чтобы выбрать продукт с мясом, проверьте, какие ингредиенты стоят в начале списка, и учтите рекомендации эксперта. По словам эксперта, стандарт ДСТУ гарантирует наличие мясной составляющей из мышечной ткани, но не означает, что продукт на сто процентов состоит из мяса.