Як правильно обрати ковбасу: на що звернути увагу на етикетці

Склад, термін придатності та умови зберігання допоможуть оцінити продукт до покупки

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Апетитний вигляд і напис "натуральна" самі по собі не свідчать про якість ковбаси. Перед покупкою вивчіть етикетку: перевірте повну назву продукту, склад, термін придатності та умови зберігання.

Звернути увагу на ці відомості рекомендує Держпродспоживслужба. Про це повідомляє "Телеграф".

Вивчіть назву та склад

Спочатку прочитайте повну назву продукту та перелік інгредієнтів. Не обмежуйтеся великим написом на лицьовому боці упаковки. Етикетка повинна містити достовірну інформацію, яка не вводить покупця в оману. На ній також зазначають кількість продукту та дані оператора ринку.

Інгредієнти перераховують у порядку зменшення частки: що вище компонент у списку, то більше його в продукті. Якщо обираєте ковбасу з високою часткою м'яса, шукайте на початку складу конкретні види м'ясної сировини – наприклад, свинину, яловичину чи курятину.

Крохмаль, білкові компоненти, наповнювачі, стабілізатори та загусники можуть збільшувати об'єм продукту або змінювати його структуру. Їхня наявність не означає, що ковбаса небезпечна або підроблена. Але склад потрібно оцінювати цілком і порівнювати з іншими варіантами.

Не оцінюйте продукт за одним інгредієнтом

До складу ковбасних виробів можуть входити нітритна сіль або нітрит натрію. Не оцінюйте якість лише за цим компонентом: краще зіставити частку м'ясної сировини з усім переліком інгредієнтів.

Одною лише ціною склад не пояснити. Консультант зі здорового харчування Володимир Макух зазначає, що виробники можуть використовувати дешевші компоненти, щоб знизити собівартість і збільшити об'єм продукту.

"Щоб здешевити виробництво, деякі виробники додають соєвий білок. Він дешевший за м'ясо, добре утримує воду та допомагає збільшити об'єм продукту без значного збільшення собівартості", – пояснює Володимир Макух.

У ковбасі також можуть використовувати м'ясо механічного обвалювання – сировину, яку отримують після відокремлення від кісток залишків м'язової та сполучної тканин. Крохмаль і стабілізатори впливають на консистенцію та здатність утримувати воду.

Перевірте термін придатності та упаковку

Ковбаса швидко псується. Перевірте дату виготовлення, кінцевий термін придатності або позначку "вжити до". Подивіться, за якої температури продукт потрібно зберігати, і переконайтеся, що упаковка ціла.

Якщо ковбасу потрібно зберігати в холодильнику, а в магазині вона лежить без належного охолодження, краще відмовитися від покупки. Не беріть продукт із пошкодженою упаковкою, підозрілим виглядом, слизькою поверхнею або неприємним, нетиповим запахом.

Особливо уважно оглядайте нарізану ковбасу, яка довго лежить на вітрині. Якщо її ріжуть на замовлення, продавець має дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і зачищати завітрені ділянки.

Уточніть інформацію про ковбасу на вагу

Якщо продукт продають без упаковки й маркування не можна прочитати самостійно, попросіть продавця показати склад, виробника, дату виготовлення та інші відомості. Покупець має право вимагати інформацію про товар.

Не купуйте ковбасу в місцях стихійної торгівлі: там можуть порушувати температурний режим і вимоги щодо контролю та підтвердження походження продукції. Безпечніше обирати торговельну точку, де продукт правильно зберігають і можуть надати інформацію про нього.

Перед оплатою ще раз перевірте склад, термін придатності та умови зберігання. За цими даними можна зрозуміти, що входить до продукту і як з ним поводилися до покупки.

Як вибрати якісну ковбасу

Як повідомляв "Телеграф", маркетолог Володимир Поліщук радить оцінювати ковбасу за складом на етикетці, а не за назвою. Щоб обрати продукт із м'ясом, перевірте, які інгредієнти стоять на початку списку, і врахуйте рекомендації експерта. За словами експерта, стандарт ДСТУ гарантує наявність м'ясної складової з м'язової тканини, але не означає, що продукт на сто відсотків складається з м'яса.