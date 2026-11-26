Розничная цена масла и закупочные цены для производителей формируются по-разному

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В конце года цены на продукты традиционно растут, однако в этот раз на стоимость отдельных товаров может дополнительно повлиять подорожавшее топливо. В частности, молоко, молочные продукты и мясо могут подорожать до 15%.

В то же время эксперты не прогнозируют резкого подорожания всей продуктовой корзины. Читайте больше в материале "Телеграфа": Молочка и мясо подорожают, а масло может подешеветь: неожиданный прогноз до конца года

Молоко и мясо могут подорожать больше всего

По словам экономиста и президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в конце года продукты обычно дорожают примерно на 10%. Однако из-за увеличения расходов на топливо в этом году отдельные категории могут подорожать сильнее.

В частности, молоко, молочные продукты, мясо и колбасы могут подорожать до 15%. На цены влияют, среди прочего, стоимость кормов и топлива.

В то же время Охрименко не ожидает резких скачков цен на сотни процентов. Экономист объясняет это, в частности, особенностями украинской экономики.

"У нас большая доля теневой экономики. Она работает как стабилизатор, поэтому, несмотря на войну, цены растут не слишком сильно. А зарплаты растут быстрее, чем цены", утверждает Александр Охрименко.

Какие еще продукты могут подорожать

По прогнозу Александра Охрименко, изменения могут коснуться и макаронных изделий. На их стоимость влияет цена зерна, поэтому соответствующие колебания могут отразиться на ценниках в магазинах.

Отдельно эксперты обращают внимание на продукцию, при производстве которой используют масло. Речь идет о майонезах, соусах, маргаринах и некоторых кондитерских изделиях.

Однако первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран подчеркивает: прямая связь между розничной ценой масла и себестоимостью других продуктов не всегда очевидна.

Повлечет ли подорожание масла изменение других ценников

По словам Михаила Непрана, розничная стоимость бутылки масла в супермаркете и оптовая цена, по которой его закупают предприятия пищевой промышленности, формируются по-разному. Поэтому изменение цен на масло в магазинах не означает автоматического увеличения себестоимости майонеза, соусов или других продуктов.

Эксперт пока не видит оснований прогнозировать отдельную волну подорожания продуктов из-за масла.

"Называть конкретные цифры было бы непрофессионально. Нельзя рассчитывать последствия подорожания, предпосылки которого не обоснованы", – подчеркивает Михаил Непран.

Он также предостерегает от ажиотажа, который могут вызвать громкие прогнозы. Если потребители начнут массово скупать масло впрок, это может привести к временному росту цен из-за повышенного спроса, а не реальных экономических причин.

Теневая экономика, по оценке экономиста, сдерживает резкие скачки цен на продукты Источник: Телеграф

Изменения на продуктовых полках уже заметны. В частности, за месяц гречка подорожала на 12%, а средняя стоимость килограмма достигла 92 гривен.

Также растет цена на огурцы: отдельные сорта в магазинах уже продают до 200 гривен за килограмм.

Как сообщал "Телеграф", литровая упаковка сока стоит 62 грн, а бутылка объемом 750 мл – 49 грн.