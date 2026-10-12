Капуста по-корейски: как за сутки приготовить хрустящую закуску

Чтобы овощи хорошо пропитались маринадом, перед подачей оставьте их в холодильнике на сутки

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Осенью многие хозяйки квасят капусту, чтобы иметь хрустящую закуску на холодные месяцы. Есть и другой вкусный вариант – капуста по-корейски. Она получается сочной, хрустящей, с приятной остриинкой и выразительным ароматом специй. Закуска отлично сочетается с мясом, картофелем и другими домашними блюдами.

Готовят ее просто: капусту подсаливают и оставляют на полчаса, затем добавляют морковь, чеснок, специи, уксус и горячее растительное масло. За сутки овощи промаринуются, приобретут пряный вкус и останутся хрустящими.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Валентина Некрасова в Facebook.

Какие продукты понадобятся

Для большой порции возьмите 2,6 кг капусты, 400 г моркови и 7 зубчиков чеснока. Для маринада понадобятся 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. черного молотого перца, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. куркумы, 100 мл 9% уксуса и 100 мл растительного масла.

Паприку добавляйте по желанию: 1 ст. л. сделает вкус более насыщенным. Куркума придаст закуске золотистый оттенок, кориандр и перец – пряность, а чеснок усилит аромат.

Капуста по-корейски получается хрустящей и сочной

Подготовьте капусту и морковь

Нарежьте капусту небольшими кусочками, похожими на лепестки. Не мельчите: крупные кусочки лучше сохраняют хрусткость после маринования. Переложите их в большую миску и руками разделите те, что слиплись.

Добавьте соль, перемешайте и немного помните капусту руками, чтобы она пустила сок. Оставьте на 30 минут. Тем временем натрите морковь на терке для корейских салатов: тонкие полоски равномерно распределятся среди кусочков капусты.

Смешайте овощи со специями и маринадом

Добавьте к капусте морковь и чеснок, пропущенный через пресс. Всыпьте сахар, черный перец, кориандр и куркуму. Паприку, если используете, добавьте вместе с другими специями.

Влейте уксус и горячее, но не кипящее растительное масло. Сначала перемешайте ложкой, а затем руками, чтобы специи и маринад равномерно покрыли овощи. Не спешите раскладывать закуску: хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек впитал ароматы.

Оставьте в холодильнике на сутки

Переложите капусту в контейнер объемом около 5 литров, утрамбуйте и накройте крышкой. Поставьте в холодильник на сутки. За это время овощи промаринуются и останутся приятно хрустящими.

Подавайте капусту к мясу или картофелю либо просто с хлебом. Готовую закуску можно переложить из контейнера в банки и хранить в холодильнике.