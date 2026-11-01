Стратегическая авиация и баллистика: Россия готовит новую массированную атаку на Украину

РФ не прекращает террористические атаки по Украине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В воскресенье, 1 ноября, россияне снарядили стратегические бомбардировщики и подготовили баллистические ракеты и беспилотники для массированного удара по Украине. Среди возможных целей – объекты энергетики, в частности в западных областях Украины.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов. Отмечается, что в течение следующих 24 часов сохраняется высокая вероятность атаки.

Согласно обнародованной информации, РФ готовит удары из Брянской, Курской и Воронежской областей. А также с военных аэродромов Миллерово и Таганрог.

"Готовы к применению баллистические ракеты типа "Искандер-М/КН-23/РМ-48У" и противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс-М" из Брянска, Курска, Воронежа, Миллерово и Таганрога. Всего до 32 баллистических и противокорабельных ракет со всех направлений", — говорится в сообщении.

Мониторинговый канал "Николаевский Ваньок" пишет, что россияне также подготовили для атаки стратегическую авиацию. Вероятными целями будут энергетические объекты.

"Все эти герберы и мопеды летят по подстанциям (свет и тепло) или тяговым подстанциям (железнодорожка). Много сбили, но и прилетело достаточно. Высокая вероятность применения стратегических петухов в ночь на завтра (если будут пуски — цели будут примерно те же). Перемирие ж заканчивается, начинается гуманизм", — говорится в сообщении.

Стратегическая авиация РФ. Инфографика "Телеграф"

Украинский журналист Андрей Цаплиенко также отмечает, что россияне подготовили для атаки 6 бортов Ту-95 и Ту-160. Кроме этого, для удара готовят баллистические и противокорабельные ракеты.

"Шесть Ту-95 и Ту-160 уже снаряжены: разведка США предупреждает о высокой вероятности массированной атаки РФ в течение следующих 24 часов. Среди возможных целей – объекты энергетики, в частности в западных областях Украины. Также подготовлена ​​31 ракета типа "Искандер", С-400, "Циркон" и "Оникс", — написал Цаплиенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия регулярно атакует Кременчуг и какие объекты не дают покоя врагу.