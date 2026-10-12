Капуста по-корейськи: як за добу приготувати хрустку закуску

Щоб овочі добре просочилися маринадом, перед подачею залиште їх у холодильнику на добу

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Восени багато господинь квасять капусту, щоб мати хрустку закуску на холодні місяці. Є й інший смачний варіант – капуста по-корейськи. Вона виходить соковитою, хрусткою, з приємною гостринкою та виразним ароматом спецій. Закуска добре смакує з м’ясом, картоплею та іншими домашніми стравами.

Готують її просто: капусту підсолюють і залишають на пів години, потім додають моркву, часник, спеції, оцет і гарячу олію. За добу овочі промаринуються, наберуть пряного смаку й залишаться хрусткими.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Валентина Некрасова у Facebook.

Які продукти знадобляться

Для великої порції візьміть 2,6 кг капусти, 400 г моркви та 7 зубчиків часнику. Для маринаду потрібні 1 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 1 ст. л. меленого коріандру, 1 ч. л. куркуми, 100 мл 9% оцту та 100 мл олії.

Паприку додавайте за бажанням: 1 ст. л. зробить смак насиченішим. Куркума надасть закусці золотистого відтінку, коріандр і перець – пряності, а часник посилить аромат.

Капуста по-корейськи виходить хрусткою та соковитою

Підготуйте капусту й моркву

Наріжте капусту невеликими шматочками, схожими на пелюстки. Не дрібніть: великі шматочки краще зберігають хрусткість після маринування. Перекладіть їх у велику миску й руками роз’єднайте ті, що злиплися.

Додайте сіль, перемішайте й трохи помніть капусту руками, щоб вона пустила сік. Залиште на 30 хвилин. Тим часом натріть моркву на тертці для корейських салатів: тонкі смужки рівномірно розподіляться поміж шматочками капусти.

Змішайте овочі зі спеціями та маринадом

Додайте до капусти моркву й часник, пропущений через прес. Всипте цукор, чорний перець, коріандр і куркуму. Паприку, якщо використовуєте, додайте разом з іншими спеціями.

Влийте оцет і гарячу, але не киплячу олію. Спочатку перемішайте ложкою, а потім руками, щоб спеції й маринад рівномірно вкрили овочі. Не поспішайте розкладати закуску: добре перемішайте, щоб кожен шматочок увібрав аромати.

Залиште в холодильнику на добу

Перекладіть капусту в контейнер об’ємом близько 5 літрів, утрамбуйте й накрийте кришкою. Поставте в холодильник на добу. За цей час овочі промаринуються й залишаться приємно хрусткими.

Подавайте капусту до м’яса чи картоплі або просто з хлібом. Готову закуску можна перекласти з контейнера в банки й зберігати в холодильнику.