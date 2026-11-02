Не мусор, а находка: как использовать язычки от алюминиевых банок дома

Рассказываем, как сделать полезные вещи для дома из мусора

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Язычок на банке с напитком пригодится не только для того, чтобы её открыть. Поверните его на 180 градусов и совместите отверстие с горлышком банки – получится держатель для соломинки. У него есть и другие полезные применения.

Язычки от банок из-под газировки могут выручить в быту в самых разных ситуациях. Рассказываем, как их использовать.

Язычки от банок для застёжек-молний

Язычок от банки из-под газировки может пригодиться, если сломалась молния, а вы не дома и не можете её починить. Если сломался язычок на молнии, замените его язычком от банки. Сделайте надрез с одной стороны и наденьте язычок на петлю молнии. Принцип тот же, только размер немного больше. Такой способ подходит для одежды и сумок.

Язычок от банки может заменить сломанную ручку молнии Источник: Сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Язычки от банок из-под газировки помогут сэкономить место на вешалках

Сохраните язычки от банок из-под газировки: они помогут организовать пространство в шкафу. Наденьте одно отверстие язычка на металлический крючок вешалки, а через второе проденьте крючок другой вешалки. Так можно удобно разместить одежду в несколько ярусов и эффективнее использовать вертикальное пространство.

Язычки от банок помогают разместить в шкафу больше одежды Источник: KJRH -TV/YouTube

Этот способ особенно удобен для коротких вещей: он помогает использовать пространство шкафа максимально эффективно.

Брелок из язычков

Из язычков от банок можно сделать необычный брелок Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Соедините язычки от банок в цепочку – она станет основой брелока. Для разнообразия можно менять направление язычков. Когда результат вас устроит, прикрепите к концу цепочки круглое кольцо или карабин – и оригинальное украшение готово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повторно использовать крышки от упаковок влажных салфеток.