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Что приготовить из кожи красной рыбы: простой рецепт

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Хрустящая рыбья кожа – необычная закуска к гуакамоле
Хрустящая рыбья кожа – необычная закуска к гуакамоле. Фото Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Из остатков лосося можно приготовить хрустящую закуску и подать ее с гуакамоле

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Кожу, оставшуюся после засолки красной рыбы, можно превратить в чипсы. Ее запекают до хрустящей корочки, охлаждают и нарезают небольшими кусочками.

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Рецепт предлагает шеф-повар Девин Вейт из Wrench & Rodent Seabasstropub в сборнике рецептов для кижуча. По словам шеф-повара, этот способ подойдет для большинства видов красной рыбы.

Как подготовить кожу к запеканию

Для чипсов понадобится кожа без чешуи. Сначала очистите рыбу, затем разделайте ее на филе и острым ножом отделите кожу от мякоти.

Положите филе кожей вниз и начинайте срезать ее с тонкого конца, проводя ножом между мякотью и кожей. Направляйте лезвие немного в сторону кожи, а ее придерживайте другой рукой. Если неудобно, воспользуйтесь полотенцем, чтобы лучше ухватить кожу.

Рука ножом отделяет кожу от филе красной рыбы на деревянной доске
Перед приготовлением чипсов кожу нужно отделить от филе Источник: Becky Selengut/YouTube

Как сделать чипсы и соус к ним

Застелите противень фольгой и загните ее края, чтобы собрать вытапливающийся жир. Выложите кожу мякотью вниз. В оригинальном рецепте свежую рыбу слегка приправляют солью и перцем.

Запекайте кожу или готовьте ее под верхним грилем 20–30 минут, пока она не станет хрустящей. Осторожно слейте жир и дайте коже остыть до комнатной температуры. Затем нарежьте ее кусочками размером с чипсы.

Для гуакамоле к кожице одной рыбы понадобятся

  • два средних авокадо
  • по одной чайной ложке соли и перца
  • четверть стакана лимонного или лаймового сока
  • по полстакана нарезанных помидоров и красного лука
  • четверть стакана измельченной кинзы
Тарелка с хрустящими кусочками рыбьей кожи и гуакамоле на кухонной столешнице
Запеченную рыбью кожу подают как хрустящие чипсы с гуакамоле Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Разомните мякоть авокадо вилкой и смешайте с остальными ингредиентами. Чтобы в соусе оставались кусочки, перемешайте его слегка. Для более однородной консистенции воспользуйтесь блендером. Выложите гуакамоле в центр тарелки, а вокруг разложите чипсы.

Полезные советы

После работы с сырой рыбой мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Прежде чем готовить гуакамоле или выкладывать готовую закуску, вымойте горячей водой с моющим средством доску, нож, посуду и рабочую поверхность.

Не ешьте рыбные продукты с кислым, прогорклым или аммиачным запахом: при нагревании он усиливается. От сырых или готовых морепродуктов с резким рыбным запахом также следует отказаться.

Ранее "Телеграф" делился рецептом бюджетного салата из тюльки.

Теги:
#Рыба #Рецепты #Закуска #Красная рыба #чипси