Что приготовить из кожи красной рыбы: простой рецепт

Из остатков лосося можно приготовить хрустящую закуску и подать ее с гуакамоле

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Кожу, оставшуюся после засолки красной рыбы, можно превратить в чипсы. Ее запекают до хрустящей корочки, охлаждают и нарезают небольшими кусочками.

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Рецепт предлагает шеф-повар Девин Вейт из Wrench & Rodent Seabasstropub в сборнике рецептов для кижуча. По словам шеф-повара, этот способ подойдет для большинства видов красной рыбы.

Как подготовить кожу к запеканию

Для чипсов понадобится кожа без чешуи. Сначала очистите рыбу, затем разделайте ее на филе и острым ножом отделите кожу от мякоти.

Положите филе кожей вниз и начинайте срезать ее с тонкого конца, проводя ножом между мякотью и кожей. Направляйте лезвие немного в сторону кожи, а ее придерживайте другой рукой. Если неудобно, воспользуйтесь полотенцем, чтобы лучше ухватить кожу.

Перед приготовлением чипсов кожу нужно отделить от филе Источник: Becky Selengut/YouTube

Как сделать чипсы и соус к ним

Застелите противень фольгой и загните ее края, чтобы собрать вытапливающийся жир. Выложите кожу мякотью вниз. В оригинальном рецепте свежую рыбу слегка приправляют солью и перцем.

Запекайте кожу или готовьте ее под верхним грилем 20–30 минут, пока она не станет хрустящей. Осторожно слейте жир и дайте коже остыть до комнатной температуры. Затем нарежьте ее кусочками размером с чипсы.

Для гуакамоле к кожице одной рыбы понадобятся

два средних авокадо

по одной чайной ложке соли и перца

четверть стакана лимонного или лаймового сока

по полстакана нарезанных помидоров и красного лука

четверть стакана измельченной кинзы

Запеченную рыбью кожу подают как хрустящие чипсы с гуакамоле Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Разомните мякоть авокадо вилкой и смешайте с остальными ингредиентами. Чтобы в соусе оставались кусочки, перемешайте его слегка. Для более однородной консистенции воспользуйтесь блендером. Выложите гуакамоле в центр тарелки, а вокруг разложите чипсы.

Полезные советы

После работы с сырой рыбой мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Прежде чем готовить гуакамоле или выкладывать готовую закуску, вымойте горячей водой с моющим средством доску, нож, посуду и рабочую поверхность.

Не ешьте рыбные продукты с кислым, прогорклым или аммиачным запахом: при нагревании он усиливается. От сырых или готовых морепродуктов с резким рыбным запахом также следует отказаться.

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