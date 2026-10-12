Графики отключений воды неизбежны? Что ждет украинцев, если блэкауты затянутся

Вероятность такого сценария будет зависеть от нескольких факторов

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При длительных отключениях электроэнергии в Украине могут вводиться графики подачи воды. А, если россияне будут продолжать удары по энергетической инфраструктуре, этот сценарий выглядит почти неизбежным.

Об этом заявил директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь. По его словам, даже альтернативные источники электроэнергии могут не помочь в обеспечении устойчивого водоснабжения.

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Эксперт подчеркнул, что длительные отключения света так или иначе вынудят водоканалы по всей Украине перейти на графики подачи воды. Он объяснил, что генераторы могут помочь поддерживать водоснабжение, но их работа напрямую зависит от наличия горючего и своевременного техобслуживания.

"Графики воды будут, поскольку это связано с непосредственным подвозом горючего и остановками генераторов. Ведь даже распределенная энергетика не может работать постоянно", — сказал Шкинь.

Александр Шкинь

По его словам, в большинстве городов вода будет появляться примерно раз в сутки на несколько часов. Однако это не окончательный вариант и все будет зависеть от способности быстро ликвидировать последствия вражеских атак.

"Автономные источники питания подают воду в сеть, но поднятия ее на верхние этажи многоэтажек могут не потянуть. Задача водоканалов проста — чтобы у людей была по меньшей мере питьевая вода и частично и для санитарно-гигиенических нужд. В то же время, Киев в этом аспекте следует рассматривать отдельно, поскольку там есть мощные источники воды и насосные станции", — отметил Шкинь.

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