Не выбрасывайте старые бусы, вот какой дизайнерский шедевр из них можно сделать (видео)

Мастерица показала увлекательный процесс

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Старые бусы могут превратиться в очень интересную дизайнерскую вещь. Мастерица по апсайклингу (повторное использование старых или ненужных вещей) показала невероятную штору, сделанную из старых бус и браслетов.

Екатерина Дубицкая рассказала в TikTok, что она круглогодично скупала различные бусы в секонд-хендах (магазины подержанной одежды и других вещей). По словам девушки, она не платила за одно украшение более 100 гривен, чаще стоимость была в районе 50 гривен.

Мастерица хочет сделать что-то подобное

Мастерица пыталась покупать прозрачные бусинки, чтобы свет мог проходить сквозь них. Некоторые бусы нуждались в минимальном вмешательстве, а некоторые нужно было полностью переработать, рассказала девушка.

Она год собирала материал для своего изделия

Она сделала несколько длинных нитей из бусинок. Интересно, что некоторые украшения можно снимать со шторы, когда захочется их надеть, а затем цеплять назад.

Мастерица показала два видео с процессом создания шторы. Осталось только подобрать карниз, который выдержит вес бусин. Девушка пообещала, что когда подберет карниз, который подойдет для реализации ее замысла и завершит свою штору из бусин, она обязательно покажет, что у нее получилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка превращает вещи для младенцев, из которых малыши уже выросли, в уютные мемори-пледы. Это отличный способ сохранить воспоминания о том времени, когда ребенок был совсем крошечным.