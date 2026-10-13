Не выбрасывайте старые бусы, вот какой дизайнерский шедевр из них можно сделать (видео)
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Мастерица показала увлекательный процесс
Старые бусы могут превратиться в очень интересную дизайнерскую вещь. Мастерица по апсайклингу (повторное использование старых или ненужных вещей) показала невероятную штору, сделанную из старых бус и браслетов.
Екатерина Дубицкая рассказала в TikTok, что она круглогодично скупала различные бусы в секонд-хендах (магазины подержанной одежды и других вещей). По словам девушки, она не платила за одно украшение более 100 гривен, чаще стоимость была в районе 50 гривен.
Мастерица пыталась покупать прозрачные бусинки, чтобы свет мог проходить сквозь них. Некоторые бусы нуждались в минимальном вмешательстве, а некоторые нужно было полностью переработать, рассказала девушка.
Она сделала несколько длинных нитей из бусинок. Интересно, что некоторые украшения можно снимать со шторы, когда захочется их надеть, а затем цеплять назад.
Мастерица показала два видео с процессом создания шторы. Осталось только подобрать карниз, который выдержит вес бусин. Девушка пообещала, что когда подберет карниз, который подойдет для реализации ее замысла и завершит свою штору из бусин, она обязательно покажет, что у нее получилось.
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