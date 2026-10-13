Не викидайте старі намиста, ось який дизайнерський шедевр з них можна зробити (відео)

Майстриня показала захопливий процес

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Старі намистини можуть перетворитися на дуже цікаву дизайнерську річ. Майстриня з апсайклінгу (повторне використання старих чи непотрібних речей) показала неймовірну штору, яку зробила зі старих намист та браслетів.

Катерина Дубицька розповіла у TikTok, що вона цілий рік скуповувала різні намиста у секондхендах (магазини вживаного одягу та інших речей). За словами дівчини, вона не платила за одну прикрасу більш як 100 гривень, найчастіше вартість була в районі 50 гривень.

Майстриня хоче зробити щось подібне

Майстриня намагалася купувати прозорі намистинки, щоб світло могло проходити крізь них. Деякі намиста потребували мінімального втручання, а деякі потрібно було повністю переробити, розповіла дівчина.

Вона рік збирала матеріал для свого виробу

Вона зробила кілька довгих ниток з намистинок. Цікаво, що деякі прикраси можна знімати зі штори, коли захочеться їх надягнути, а потім чіпляти назад.

Майстриня показала два відео з процесом створення штори. Залишилося лише підібрати карниз, який витримає вагу намистин. Дівчина пообіцяла, що коли підбере карниз, який підійде для реалізації її задуму та завершить свою штору з намистин, вона обов'язково покаже, що в неї вийшло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка перетворює речі для немовлят, з яких малюки вже виросли, на затишні меморі-пледи. Це чудовий спосіб зберегти спогади про той час, коли дитина була зовсім крихітною.