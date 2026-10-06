Не выбрасывайте детскую одежду, из нее можно сделать самую милую вещь (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Она будет напоминать о первых днях жизни малыша
Украинка превращает вещи для младенцев, из которых малыши уже выросли, в уютные мемори-пледы. Это отличный способ сохранить воспоминания о том времени, когда ребенок был совсем крошечным.
Мастерица с ником kazkolook показала свою идею в соцсети TikTok. Она сделала такой плед из самых первых вещей своей дочери и делает их на заказ.
"Теперь я смотрю на каждый квадратик и вспоминаю ее именно в этой кофточке, бодике или ромпере", — делится впечатлениями девушка.
Украинка, которая шьет детские вещи на рост от 56 до 122 см и пледы из детских вещей, рассказала о первом опыте создания такого одеяла. Она вырезает из детских вещей квадратики одинакового размера и сшивает их. С обратной стороны – муслиновая подложка, внутри – гипоаллергенное утепление.
"Среди вещей было много кофточек и боди на кнопочках или на запах, и шапочки. Шапочки отдельно нужно пришить к квадратику и потом уже соединить. А на кофточках сшить две половинки максимально незаметно. И вот такой милый пледик у нас вышел. На обороте выбрала муслин с принтом", — рассказала девушка.
По желанию заказчика, один из квадратиков девушка украшает ручной вышивкой. Она вышивает имя ребенка, вес и рост при рождении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит выбрасывать пустой тюбик от зубной пасты. Восемь полезных лайфхаков для дома.