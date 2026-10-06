Укр

Не выбрасывайте детскую одежду, из нее можно сделать самую милую вещь (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Эта вещь станет настоящим хранилищем памяти
Эта вещь станет настоящим хранилищем памяти. Фото Коллаж "Телеграф"

Она будет напоминать о первых днях жизни малыша

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Украинка превращает вещи для младенцев, из которых малыши уже выросли, в уютные мемори-пледы. Это отличный способ сохранить воспоминания о том времени, когда ребенок был совсем крошечным.

Мастерица с ником kazkolook показала свою идею в соцсети TikTok. Она сделала такой плед из самых первых вещей своей дочери и делает их на заказ.

"Теперь я смотрю на каждый квадратик и вспоминаю ее именно в этой кофточке, бодике или ромпере", — делится впечатлениями девушка.

Украинка, которая шьет детские вещи на рост от 56 до 122 см и пледы из детских вещей, рассказала о первом опыте создания такого одеяла. Она вырезает из детских вещей квадратики одинакового размера и сшивает их. С обратной стороны – муслиновая подложка, внутри – гипоаллергенное утепление.

Украинка шьет под заказ пледы из первых вещей младенцев
На пледе – ручная вышивка. Фото: скрин видео
Украинка шьет под заказ пледы из первых вещей младенцев
Кофточки сначала нужно сшить. Фото: скрин видео
Украинка шьет под заказ пледы из первых вещей младенцев
Шапочки пришиваются к квадратику. Фото: скрин видео
Украинка шьет под заказ пледы из первых вещей младенцев
Из бодиков вырезается квадратик. Фото: скрин видео
Украинка шьет под заказ пледы из первых вещей младенцев
Будущий плед. Фото: скрин видео
Украинка шьет под заказ пледы из первых вещей младенцев
Мастер за работой. Фото: скрин видео

"Среди вещей было много кофточек и боди на кнопочках или на запах, и шапочки. Шапочки отдельно нужно пришить к квадратику и потом уже соединить. А на кофточках сшить две половинки максимально незаметно. И вот такой милый пледик у нас вышел. На обороте выбрала муслин с принтом", — рассказала девушка.

По желанию заказчика, один из квадратиков девушка украшает ручной вышивкой. Она вышивает имя ребенка, вес и рост при рождении.

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Теги:
#Детская одежда #плед #Шитье