Не выбрасывайте детскую одежду, из нее можно сделать самую милую вещь (видео)

Она будет напоминать о первых днях жизни малыша

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка превращает вещи для младенцев, из которых малыши уже выросли, в уютные мемори-пледы. Это отличный способ сохранить воспоминания о том времени, когда ребенок был совсем крошечным.

Мастерица с ником kazkolook показала свою идею в соцсети TikTok. Она сделала такой плед из самых первых вещей своей дочери и делает их на заказ.

"Теперь я смотрю на каждый квадратик и вспоминаю ее именно в этой кофточке, бодике или ромпере", — делится впечатлениями девушка.

Украинка, которая шьет детские вещи на рост от 56 до 122 см и пледы из детских вещей, рассказала о первом опыте создания такого одеяла. Она вырезает из детских вещей квадратики одинакового размера и сшивает их. С обратной стороны – муслиновая подложка, внутри – гипоаллергенное утепление.

На пледе – ручная вышивка. Фото: скрин видео

Кофточки сначала нужно сшить. Фото: скрин видео

Шапочки пришиваются к квадратику. Фото: скрин видео

Из бодиков вырезается квадратик. Фото: скрин видео

Будущий плед. Фото: скрин видео

Мастер за работой. Фото: скрин видео

"Среди вещей было много кофточек и боди на кнопочках или на запах, и шапочки. Шапочки отдельно нужно пришить к квадратику и потом уже соединить. А на кофточках сшить две половинки максимально незаметно. И вот такой милый пледик у нас вышел. На обороте выбрала муслин с принтом", — рассказала девушка.

По желанию заказчика, один из квадратиков девушка украшает ручной вышивкой. Она вышивает имя ребенка, вес и рост при рождении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит выбрасывать пустой тюбик от зубной пасты. Восемь полезных лайфхаков для дома.