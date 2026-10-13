Укр

Не выбрасывайте блистеры от таблеток: как использовать их для декора и в быту

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Пустые упаковки можно превратить в полезные бытовые мелочи
Пустые упаковки можно превратить в полезные бытовые мелочи. Фото Коллаж "Телеграфа"

Необычные лайфхаки помогут сэкономить на органайзерах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Пустые блистеры от лекарств могут пригодиться в быту. Сих помощью облегчить шитьё, хранить мелочи и делать элементы декора.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Anna Home. Автор видео собрала десять идей. Одни помогут в домашних делах, другие – навести порядок среди мелких вещей.

Для шитья и ухода за вещами блистеры предлагают использовать так:

  • Вдеть нитку в иголку. Упаковка может выручить, если обычным способом не получается попасть ниткой в ушко.
  • Заточить ножницы. Автор предлагает использовать блистер как вспомогательный материал для обработки лезвий. Эффективность этого способа не подтверждена.
  • Отполировать серебро. В видео показывают, как использовать упаковку для ухода за серебряными изделиями.
  • Сделать подставку для мыла. Ячейки помогут хранить его в ванной комнате.
  • Хранить иголки и нитки. В небольших отделениях удобно сортировать швейные принадлежности.

Идеи для хранения украшений и декора

Блистеры можно приспособить для хранения украшений и изготовления декоративных элементов:

  • Разложить бусы и цепочки. Ячейки помогут разделить мелкие украшения, чтобы они не смешивались.
  • Сделать серьги. Автор показывает, как вырезать из упаковки детали для украшений.
  • Подготовить детали для декора. Пластик подойдёт для небольших декоративных поделок.
  • Смастерить цветы. Из отдельных частей блистера предлагают делать декоративные цветочные элементы.

Не пропустите: Золотой урожай: украинцы собирают специю, грамм которой стоит дороже серебра

Как использовать блистер в ванной комнате

Ещё одна идея из видео – сделать держатель для зубной пасты. Упаковку предлагают приспособить для хранения тюбика или закрепить его в удобном положении.

Не все такие лайфхаки одинаково практичны. Перед повторным использованием блистер нужно тщательно очистить, а острые края пластика – обработать. Не используйте упаковки для хранения лекарств, продуктов или предметов, которые соприкасаются с повреждённой кожей.

Как можно использовать пустые блистеры
Как дать блистерам вторую жизнь. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", пустую упаковку от зубной пасты можно приспособить для хранения мелочей. Этот пример перекликается с идеей использовать блистер в ванной как держатель для тюбика, но речь идёт о другом виде упаковки, поэтому он не доказывает, что блистер будет удобным или безопасным креплением.

Теги:
#Дом #Идеи #Декор #Лайфхак #Блистер