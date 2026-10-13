Не выбрасывайте блистеры от таблеток: как использовать их для декора и в быту
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Необычные лайфхаки помогут сэкономить на органайзерах
Пустые блистеры от лекарств могут пригодиться в быту. Сих помощью облегчить шитьё, хранить мелочи и делать элементы декора.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Anna Home. Автор видео собрала десять идей. Одни помогут в домашних делах, другие – навести порядок среди мелких вещей.
Для шитья и ухода за вещами блистеры предлагают использовать так:
- Вдеть нитку в иголку. Упаковка может выручить, если обычным способом не получается попасть ниткой в ушко.
- Заточить ножницы. Автор предлагает использовать блистер как вспомогательный материал для обработки лезвий. Эффективность этого способа не подтверждена.
- Отполировать серебро. В видео показывают, как использовать упаковку для ухода за серебряными изделиями.
- Сделать подставку для мыла. Ячейки помогут хранить его в ванной комнате.
- Хранить иголки и нитки. В небольших отделениях удобно сортировать швейные принадлежности.
Идеи для хранения украшений и декора
Блистеры можно приспособить для хранения украшений и изготовления декоративных элементов:
- Разложить бусы и цепочки. Ячейки помогут разделить мелкие украшения, чтобы они не смешивались.
- Сделать серьги. Автор показывает, как вырезать из упаковки детали для украшений.
- Подготовить детали для декора. Пластик подойдёт для небольших декоративных поделок.
- Смастерить цветы. Из отдельных частей блистера предлагают делать декоративные цветочные элементы.
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Как использовать блистер в ванной комнате
Ещё одна идея из видео – сделать держатель для зубной пасты. Упаковку предлагают приспособить для хранения тюбика или закрепить его в удобном положении.
Не все такие лайфхаки одинаково практичны. Перед повторным использованием блистер нужно тщательно очистить, а острые края пластика – обработать. Не используйте упаковки для хранения лекарств, продуктов или предметов, которые соприкасаются с повреждённой кожей.
Как сообщал "Телеграф", пустую упаковку от зубной пасты можно приспособить для хранения мелочей. Этот пример перекликается с идеей использовать блистер в ванной как держатель для тюбика, но речь идёт о другом виде упаковки, поэтому он не доказывает, что блистер будет удобным или безопасным креплением.