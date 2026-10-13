Не выбрасывайте блистеры от таблеток: как использовать их для декора и в быту

Необычные лайфхаки помогут сэкономить на органайзерах

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Пустые блистеры от лекарств могут пригодиться в быту. Сих помощью облегчить шитьё, хранить мелочи и делать элементы декора.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Anna Home. Автор видео собрала десять идей. Одни помогут в домашних делах, другие – навести порядок среди мелких вещей.

Для шитья и ухода за вещами блистеры предлагают использовать так:

Вдеть нитку в иголку. Упаковка может выручить, если обычным способом не получается попасть ниткой в ушко.

Упаковка может выручить, если обычным способом не получается попасть ниткой в ушко. Заточить ножницы. Автор предлагает использовать блистер как вспомогательный материал для обработки лезвий. Эффективность этого способа не подтверждена.

Автор предлагает использовать блистер как вспомогательный материал для обработки лезвий. Эффективность этого способа не подтверждена. Отполировать серебро. В видео показывают, как использовать упаковку для ухода за серебряными изделиями.

В видео показывают, как использовать упаковку для ухода за серебряными изделиями. Сделать подставку для мыла. Ячейки помогут хранить его в ванной комнате.

Ячейки помогут хранить его в ванной комнате. Хранить иголки и нитки. В небольших отделениях удобно сортировать швейные принадлежности.

Идеи для хранения украшений и декора

Блистеры можно приспособить для хранения украшений и изготовления декоративных элементов:

Разложить бусы и цепочки. Ячейки помогут разделить мелкие украшения, чтобы они не смешивались.

Ячейки помогут разделить мелкие украшения, чтобы они не смешивались. Сделать серьги. Автор показывает, как вырезать из упаковки детали для украшений.

Автор показывает, как вырезать из упаковки детали для украшений. Подготовить детали для декора. Пластик подойдёт для небольших декоративных поделок.

Пластик подойдёт для небольших декоративных поделок. Смастерить цветы. Из отдельных частей блистера предлагают делать декоративные цветочные элементы.

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Как использовать блистер в ванной комнате

Ещё одна идея из видео – сделать держатель для зубной пасты. Упаковку предлагают приспособить для хранения тюбика или закрепить его в удобном положении.

Не все такие лайфхаки одинаково практичны. Перед повторным использованием блистер нужно тщательно очистить, а острые края пластика – обработать. Не используйте упаковки для хранения лекарств, продуктов или предметов, которые соприкасаются с повреждённой кожей.

Как дать блистерам вторую жизнь. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", пустую упаковку от зубной пасты можно приспособить для хранения мелочей. Этот пример перекликается с идеей использовать блистер в ванной как держатель для тюбика, но речь идёт о другом виде упаковки, поэтому он не доказывает, что блистер будет удобным или безопасным креплением.