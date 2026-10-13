Не викидайте блістери від таблеток: як використовувати їх для декору та в побуті

Незвичайні лайфхаки допоможуть заощадити на органайзерах

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Порожні блістери від ліків можуть стати в нагоді в побуті. З допомогою полегшити шиття, зберігати дрібниці і робити елементи декору.

Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі Anna Home. Авторка відео зібрала десять ідей. Одні допоможуть у домашніх справах, інші – навести лад серед дрібних речей.

Для шиття та догляду за речами блістери пропонують використовувати так:

Надягти нитку в голку. Упаковка може виручити, якщо звичайним способом не виходить попасти ниткою у вушко.

Упаковка може виручити, якщо звичайним способом не виходить попасти ниткою у вушко. Заточити ножиці. Автор пропонує використовувати блістер як допоміжний матеріал для обробки лез. Ефективність цього не підтверджена.

Автор пропонує використовувати блістер як допоміжний матеріал для обробки лез. Ефективність цього не підтверджена. Відполірувати срібло. Відео показують, як використовувати упаковку для догляду за срібними виробами.

Відео показують, як використовувати упаковку для догляду за срібними виробами. Зробити підставку для мила. Осередки допоможуть зберігати його у ванній кімнаті.

Осередки допоможуть зберігати його у ванній кімнаті. Зберігати голки та нитки. У невеликих відділеннях зручно сортувати швейне приладдя.

Ідеї для зберігання прикрас та декору

Блістер можна пристосувати для зберігання прикрас і виготовлення декоративних елементів:

Розкласти намисто та ланцюжки. Осередки допоможуть розділити дрібні прикраси, щоб вони не змішувалися.

Осередки допоможуть розділити дрібні прикраси, щоб вони не змішувалися. Зробити сережки. Автор показує, як вирізати із упаковки деталі для прикрас.

Автор показує, як вирізати із упаковки деталі для прикрас. Підготувати деталі для декору. Пластик підійде для невеликих декоративних виробів.

Пластик підійде для невеликих декоративних виробів. Змайструвати квіти. З окремих частин блістера пропонують виготовляти декоративні квіткові елементи.

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Як використовувати блістер у ванній кімнаті

Ще одна ідея з відео – зробити утримувач для зубної пасти. Упаковку пропонують пристосувати для зберігання тюбика або закріпити в зручному положенні.

Не всі такі лайфхаки однаково практичні. Перед повторним використанням блістер потрібно ретельно очистити, а гострі краї пластику обробити. Не використовуйте упаковки для зберігання ліків, продуктів або предметів, які торкаються пошкодженої шкіри.

Як дати блістерам друге життя? Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Як повідомляв "Телеграф", порожню упаковку від зубної пасти можна пристосувати для зберігання дрібниць. Цей приклад перегукується з ідеєю використовувати блістер у ванній як тримач для тюбика, але йдеться про інший вид упаковки, тому він не доводить, що блістер буде зручним або безпечним кріпленням.