Золотой урожай: украинцы собирают специю, грамм которой стоит дороже серебра

Растения нуждаются в осторожности и деликатном обращении

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На Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи — шафрана. Его стоимость даже превышает цену такого драгоценного металла как серебро.

Об этом рассказывает "Суспільне". Отмечается, что единственное в области хозяйство, где выращивают эту культуру, находится в селе Борочиче.

Как начали выращивать шафран

Фермер Николай Микийчук рассказал, что выращивать шафран предложил его внук Иван шесть лет назад. Для высадки этой культуры используют семена, привезенные из Пакистана.

Семена шафрана, имеют форму луковицы и похожи на чеснок, поскольку имеют несколько зубчиков. Высаживают его в конце августа или начале сентября на глубину около 18 сантиметров.

Специя требует исключительно ручного сбора

Цветы шафрана собирают только вручную, чтобы не повредить тычинки, используемые для изготовления специи. После сбора цветы везут на сортировку. Из одного килограмма цветов выходит примерно 60-70 граммов тычинок.

Цветы шафрана. Фото suspilne.media

Как сушат шафран

После того как из цветов достают тычинки, их сушат. Для этого используют специальную сушилку. Эту специю нужно сушить при низких температурах – не более 45 градусов. Если температура будет выше, специя теряет запах и аромат.

Тычинки шафрана нужно правильно высушить. Фото suspilne.media

Где используют шафран

Шафран считается самой дорогой специей в мире. Кроме кулинарии сухой шафран используют как природный антибиотик и в парфюмерии.

Раньше его применяли еще и для окрашивания тканей. А сейчас шафран также добавляют при выпекании пасок и покраске писанок.

Цветы шафрана. Фото suspilne.media

Куда продают шафран

Владельцы хозяйства продают выращенный шафран на внутреннем рынке Украины. Сейчас его цена достигает 4 евро (201,36 грн) за грамм.

Сколько стоит серебро?

Официальная цена 1 грамма серебра по курсу НБУ составляет 84,83 гривны. Цена за 1 тройскую унцию (31,10348 грамма) — 2 778,08 гривны.

Серебро. Фото иллюстративное

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