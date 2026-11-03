Как из Pinterest: семья переселенцев своими руками превратила столетнюю мазанку на современное жилье (фото)

После выезда из оккупированных Циркунов супруги собственноручно обустроили жилье на хуторе, использовав старую мебель и двери

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Натали Ал Баз и ее муж Евгений Середа превратили заброшенную хату на хуторе под Богодуховом в уютное жилище. Семья, поселившаяся там после эвакуации из Циркунов, показала обновленные комнаты и состояние дома до ремонта.

Семья поделилась результатом в Threads на странице @khutoraesthetic. В конце подборки автор показала, с чего начиналось обустройство жилища.

Столетняя мазанка стала для семьи обустроенным жильем после эвакуации Источник: Телеграф

"Это заброшенная хата-мазанка, которой 100+ лет", – написала автор страницы @khutoraesthetic Натали Ал Баз.

В Threads автор показала, как преобразилась хата возрастом более 100 лет Источник: Телеграф

Ремонт начали после эвакуации из Циркунов

Натали, Евгений и их дочь Рианна выехали из оккупированных Циркунов 1 марта 2022 года, рассказывает "Накипело". Сначала друзья предоставили им убежище на хуторе. Позже семье предложили осмотреть заброшенные дома, и они нашли хату с печью.

Ремонтировать приходилось, одновременно живя в тесном помещении. В ответе под постом Натали описала первоначальные бытовые условия.

"Мы случайно поселились там после выезда из оккупации. Места было очень мало, нас было 3, и все время мы жили там, ремонт делали без воды, туалет был на улице, все окна были глухими", – рассказала авторка @khutoraesthetic.

Семья ремонтировала дом, одновременно живя в нем втроем Источник: Телеграф

Воду в дом семья провела самостоятельно. Позже пришлось полностью переложить старую печь: она начала сильно дымить. Для этого разобрали стену и построили ее заново, продолжая жить в доме.

Кровать из дверей и мебель из заброшенных домов

Основой двуспальной кровати стали две старые двери – ее смастерили Евгений с братом. Сначала у семьи даже не было матраса, и они застилали неровную поверхность найденными вещами. Идея использовать старые предметы совпала с давним желанием Натали обустроить спальню в стиле кантри.

Часть мебели нашли в других заброшенных домах на хуторе. Так в доме появились стол и шкаф, а комод остался от прежнего обустройства комнаты. Старые поверхности зачищали и красили. В подборке видно первоначальное состояние мебели: потертые деревянные стулья, темный шкаф и ящик во время работы.

Часть мебели для ремонта нашли в заброшенных домах на хуторе Источник: Телеграф

Обновленные стулья получили разную отделку: у одного коричневые сиденье и спинка, а каркас бело-коричневый, у других – узорчатая обивка. Края белого стола украшает разноцветный орнамент. Для полок использовали доски от старого забора, а дверцу старого холодильника Натали декорировала палочками от мороженого.

Подержанная мебель получила новую отделку для обновленного дома Источник: Телеграф

Светлый шкаф дополнили трафаретным декором, комоду придали состаренный вид. В комнате сочетали круглое зеркало, сухие растения и текстиль. Евгений укоротил старую панцирную кровать и переделал ее в детскую, чтобы выделить дочери отдельное место.

Старые шкаф и комод семья приспособила к интерьеру в стиле кантри Источник: Телеграф

Светлые комнаты, современный санузел и декор, сделанный своими руками

Снаружи хату побелили и украсили синим геометрическим орнаментом. Веранду оформили в мягких бело-розовых тонах, а в санузле обустроили душевую кабину, туалет и бойлер. На снимках светлая отделка стен сочетается с зелеными декоративными растениями.

В спальне появились большая кровать, подушки, покрывало и полка с гирляндой над изголовьем. Глиняную стену Натали отделала особой техникой окрашивания. Новые окна стали подарком от подписчиков: после ее рассказа о старых развалившихся рамах люди начали присылать деньги на замену.

Спальню обустроили с текстилем, декоративной стеной и светом гирлянды Источник: Телеграф

Среди других деталей интерьера – розовый абажур с длинной бахромой, рельефная отделка стены и светлые шторы. Натали имеет образование культуролога и раньше работала арт-менеджером, но строительного или дизайнерского опыта у супругов не было. Преображение дома она снимала для блога "Эстетика хутора".

Декор, сделанный своими руками, помог придать комнатам индивидуальный вид Источник: Телеграф

Не все работы удавались с первого раза. После завершения ремонта кухни осенью через дыру в крыше просочилась вода, и кусок потолка упал. Натали рассказывала, что после этого решила сделать кухню еще лучше, чем в прошлый раз.

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