Сколько товаров помещается в обычном АТБ: цифра может удивить

Отдельная часть ассортимента – собственные торговые марки сети

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В обычном магазине АТБ покупатели найдут несколько тысяч наименований – от продуктов и напитков до бытовой химии и товаров для дома. Речь не о числе упаковок на полках, а о разнообразии товарных позиций.

По данным корпорации АТБ, ассортимент стандартного магазина сети превышает 3500 наименований товаров. Значительную его часть составляют продукты повседневного спроса и товары собственных торговых марок. Информация об этом размещена на сайте АТБ.

Как менялся ассортимент АТБ

Ассортимент сети складывался постепенно. В 1993 году, когда началась история розничной сети, АТБ объединяло шесть гастрономов в Днепропетровске.

В 2002 году магазины перешли на самообслуживание и формат дискаунтера. Ассортимент тогда сократили до 800 товарных позиций, чтобы сосредоточиться на востребованных товарах и доступных ценах.

Уже в 2003 году сеть начала расширять выбор: сначала до 2500, затем – до 3500 наименований. В это же время магазины перешли на единый стандарт. Эти этапы развития описаны на официальном сайте компании.

Как менялся ассортимент АТБ

Что входит в ассортимент обычного магазина

В АТБ покупатели могут найти несколько основных категорий товаров:

продукты питания – от круп, макарон и консервов до молочной продукции, мяса и колбас;

овощи, фрукты и замороженные продукты;

хлебобулочные и кондитерские изделия;

вода, соки и другие напитки;

бытовая химия и средства гигиены;

товары для дома и другие непродовольственные позиции.

Отдельная часть ассортимента – собственные торговые марки сети. Среди них – "Своя линия", "Розумний вибір", De Luxe и "Спецзамовлення АТБ". По данным компании, под собственными марками выпускают более 800 наименований товаров. Их производят украинские и зарубежные компании.

Почему в разных магазинах выбор может отличаться

Более 3500 наименований – это показатель ассортимента сети, а не гарантия того, что в каждом магазине постоянно есть один и тот же набор товаров.

Фактический выбор зависит от наличия продукции, поставок и особенностей конкретного магазина. Число наименований также не равно числу упаковок. Например, десять пачек макарон одного вида считаются одной товарной позицией, а макароны другого производителя или разновидности – отдельной.

За обычным походом в магазин стоит сложная система управления ассортиментом. Сети нужно поддерживать наличие востребованных продуктов, выбор в разных категориях и регулярные поставки.

В стандартном магазине АТБ представлено более 3500 товарных позиций. Покупатель видит полки и ценники, а за ними – систему, которая развивалась вместе с сетью на протяжении нескольких десятилетий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая уловка с ценниками в "АТБ" аннулирует всю экономию.