Дует из пластиковых окон: простые способы уменьшить сквозняки

Украинцы обсуждают, как утеплить окна

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С наступлением холодов даже пластиковые окна могут пропускать холодный воздух. Украинка предложила заклеить места, из которых дует, армированным скотчем. В комментариях упомянули другие решения.

Своим опытом в Threads поделилась Ирина Забытовская из Ивано-Франковска. По ее словам, таким способом она пользовалась еще в прошлом году.

Автор публикации посоветовала армированный скотч тем, у кого из пластиковых окон сильно дует. При этом она подчеркнула, что заклеивание не устранит проблему полностью, но поможет улучшить ситуацию.

Армированный скотч. Фото: Threads

Один из участников обсуждения предупредил, что армированный скотч не стоит надолго оставлять на солнечной стороне. По словам комментатора, потом его очень сложно отскрести.

Другой украинец предложил обработать герметиком место, которое приходится заклеивать скотчем. По его мнению, такое решение будет надежнее и поможет лучше сохранять тепло.

Также в ветке советовали выбрать малярный скотч, который легко отрывается и не оставляет следов.

Кроме того, писали, что лучше начать с регулировки самого окна: "Для начала окно можно отрегулировать".

Как сообщал "Телеграф", проверить разные участки пластикового окна можно листом бумаги. Так можно выяснить, где створка прилегает недостаточно плотно и пропускает холодный воздух. Этот способ проверки помогает найти источник сквозняка до того, как вы выберете, как утеплить окно.