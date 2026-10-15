Миллиарды вчерную и призрак Альперина: как работает теневой карго-бизнес и почему таможня ничего "не видит"

Посредники открыто предлагают нелегальный ввоз товара

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В Украине работают сотни карго-компаний, предлагающих доставить товар из-за границы без инвойсов, упаковочных листов и документов о таможенном оформлении. Масштаб этой проблемы может достигать не менее 300 млрд грн в год. Речь идет о теневом импорте, из-за которого бюджет недополучает налоги, а легальный бизнес оказывается в неравных условиях.

Товар чаще всего доставляют в больших контейнерах. На бумаге может быть ткань или гуманитарка, а на самом деле – одежда, которую вскоре будут продавать как брендовую. "Телеграф" поговорил с несколькими карго-компаниями, а также с сотрудниками Государственной налоговой службы (ГНС), занимающимися налогообложением юрлиц.

Схема не может существовать без участия таможенников, которые закрывают глаза и не замечают нарушения на миллиарды. Большим влиянием пользуются те карго-компании, которые имеют "своих" людей на таможне. Собеседники в ГНС говорят, что значительную долю рынка до сих пор держит "король контрабанды" Вадим Альперин.

Глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий, недавно пришедший на свой пост с имиджем антикоррупционера, вероятно, не может не замечать, что происходит с работой карго-компаний. И по тому, как таможня отреагирует на подобную информацию, также можно оценивать и деятельность нового главы ведомства.

О том, как работает схема и кто в ней замешан, читайте в материале.

Главное:

В Украине массово работают серые карго-компании, предлагающие ввоз товаров без инвойсов и растаможки. Возможные убытки бюджета оценивают от десятков до 300 млрд грн в год.

Логистические посредники берут от $10 до $18 за килограмм груза, регулярно меняют юридические лица ("ООО-прокладки") и производят расчеты наличными или криптовалютой.

Государство теряет средства при пересечении границы (занижение стоимости или изменение кода товара), на этапе "черной" передачи заказчику и во время розничной продажи через ФОП без кассовых аппаратов (РРО).

через ФОП без кассовых аппаратов (РРО). Силовики расследуют дела о занижении стоимости текстиля ("Весільний Світ"), ввозе одежды под видом гуманитарной помощи для рынка "7-й километр" ("Долоні Півдня") и деятельности бренда ALSU CARGO, который связывают с Вадимом Альпериным.

Схема функционирует при содействии или закрывании глаз таможенников, а более 90 сайтов с открытой рекламой нелегальной доставки продолжают работать, несмотря на расследование ВСК и правоохранителей.

От $10 за килограмм до миллиардных потерь бюджета: как работает теневой карго-бизнес

Собеседники "Телеграфа" в ГНС рассказывают: у известных карго-брендов часто нет постоянного юрлица. Используют несколько компаний, а когда они начинают вызывать подозрения, их "сливают" и регистрируют новые ООО. Товар могут завезти через посредника, оформить по заниженной стоимости или под видом гуманитарной помощи, а затем передать заказчику для продажи в Украине.

Проблему уже несколько лет поднимали на заседаниях парламентской ВСК под руководством нардепа Ярослава Железняка. Однако ситуацию это не улучшило. Представители ВСК обнаружили 97 сайтов, на которых открыто предлагается доставка товаров без надлежащего таможенного оформления.

Карго-компании – это логистические посредники, которые могут организовать перевозку, консолидацию грузов, таможенное оформление и доставку товара клиенту. Проблема возникает, когда под видом логистической услуги клиенту предлагают фактически нелегальный ввоз продукции.

Механизм выглядит просто:

Украинский предприниматель покупает товар в Китае, Турции или другой стране.

Вместо того чтобы самостоятельно организовывать перевозки, подавать таможенную декларацию, подтверждать стоимость продукции и платить предусмотренные платежи, он обращается к карго-посреднику.

Доставка одного килограмма груза в среднем может стоить около $10–18.

"Телеграф" обратился к десятку перевозчиков, в частности Top Cargo, и абсолютное большинство согласилось доставлять товар без инвойса и упаковочного листа.

Сайт Top Cargo. Скриншот

То есть клиенту предлагают не только перевозку, но и возможность вообще не заниматься полноценным документальным оформлением товара. И это позволяет в разы занижать стоимость продукции.

По информации источников в ГНС, в части таких операций расчеты производят наличными или криптовалютой. Это не значит, что все карго-перевозчики работают незаконно. Однако, если компания обещает доставку без документов о происхождении товара и таможенного оформления, такое предложение требует отдельной проверки.

Как работает карго-схема. Инфографика "Телеграфа"

Как товар "исчезает" после растаможки: механика теневой цепи

Одна из возможных моделей теневого импорта – оформление товара на посредника, после чего его фактическое движение не соответствует документам.

Этап 1. Оформление импорта. Сначала груз оформляют на юридическое лицо, выступающее импортером. В декларации указывается наименование, количество и таможенная стоимость товара. Если стоимость занижена или товар декларируется под другим кодом, сумма таможенных платежей уменьшается.

Этап 2. Срыв документальной цепи. Товар после оформления фактически вчерную передают заказчику.

Этап 3. Розничная реализация. Далее продукция попадает к торговцам, которые продают ее наличными или через сеть ФОПов. Если продажи не производят через регистраторы расчетных операций (РРО), а товар не отражают в налоговом учете, бюджет теряет средства уже на этапе розничной торговли.

Реклама карго-компании. Фото: Даниил Гетманцев

Таким образом, схема создает несколько уровней налоговых потерь: при ввозе товара, его последующей реализации и отражении хозяйственных операций в отчетности.

БЭБ для ВСК подготовило 24 аналитических продукта относительно потенциальных потерь бюджета на сумму более 1 млрд грн. Однако на ВСК также звучала отметка в 300 млрд грн. Реальный размер потерь для бюджета оценить сложно.

Однако даже без окончательной цифры понятно: если товар ввозят без оформления и продают вчерную, государство теряет доходы, которые должны направляться на оборону.

Три кейса: кто ввозит товар

"Телеграф" исследовал материалы десятков производств и нашел названия десятков компаний, которых правоохранители подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей и которые продолжают работать.

Например, на Буковине детективы БЭБ распутывают интересный всплеск финансовой "магии" вокруг ООО "Весільний Світ" (уголовное производство № 72025261010000020). Правоохранители подозревают, что на протяжении 2023-2025 годов фирма могла систематически занижать стоимость текстиля в налоговых накладных, когда перепродавала его ФОПам.

Сайт компании "Весільний Світ". Скриншот

Государство только на этом кейсе могло недосчитаться 52,7 млн грн обязательных платежей. А вот с самим ввозом тканей в Украину – отдельный детектив. Следствие считает, что в 2025 году для переправки текстиля через границу использовали фирмы-прокладки, в частности, ООО "СК Карго" (карго-компания).

Когда 4 марта 2026 года силовики пришли с обысками на склады в селе Волока, они обнаружили 166 огромных партий текстиля — от кружева и сеток до фурнитуры и нитей. Никаких документов, которые бы объясняли, откуда все это богатство взялось, на месте не нашли. Это яркий пример схемы с карго.

Владелец бизнеса – Феличия Попович (зарегистрированная как ФОП уже более 26 лет). Сейчас БЭБ ждет результатов товароведческой экспертизы и официальных ответов от польских коллег, а суд тем временем оставил весь изъятый товар под арестом.

Еще одно громкое дело (№12025160000001156) раскрывает схему, где брендовую одежду маскировали под бесплатную помощь.

Так, еще в прошлом году через пункт пропуска "Орловка" въехали около 4 тонн (3 903 кг) турецкой обуви и одежды. По бумагам болгарская фирма AEROLED LTD отправляла это как гуманитарку для благотворительного фонда "Долоні Півдня". Официальный владелец и директор – Евгений Поляницын. Груз сначала заехал на одесские склады, оттуда направился в торговый комплекс в поселке Авангард, а уже через несколько дней "гуманитарные" курточки и кроссовки разъехались по контейнерам и магазинам знаменитого рынка "7-й километр".

По данным журналистов "Думской", благотворительный фонд связывают с Сергеем Веселовым (верхушка одесской "Батькивщины") и первым заместителем председателя Одесского облсовета Олегом Радковским. Впрочем, наличие громких фамилий в расследовании еще предстоит подкрепить неоспоримыми процессуальными доказательствами.

Но самая интересная деталь появилась во время обыска 30 апреля 2026 года. В кабине одного из автомобилей следователи изъяли записную книжку с маркировкой ALSU TRANS CARGO 047. Водитель утверждал, что это его личный блокнот, но для правоохранителей эти записи стали очередной ниточкой, ведущей к серым карго-перевозчикам.

Источники в налоговой утверждают: "Алсу-Карго" связано с Вадимом Альпериным – тем самым, которому НАБУ и САП инкриминируют контрабанду с убытком более чем на 60 млн грн. В СМИ его называют "королем контрабанды". Парадокс в том, что юридического лица под названием "Алсу-Карго" в государственных реестрах просто не существует.

В сети же вполне легально работает бренд ALSU TRANS CARGO 047. У них есть работающий сайт, открытые офисы в украинских городах, они спокойно калькулируют таможенные платежи и предлагают услуги по сопровождению осмотров.

Почему молчит таможня?

В каждой из этих трех историй возникает один и тот же закономерный вопрос: а как все эти тонны серого товара вообще преодолевают границу?

Собеседники среди налоговиков признают: во многих случаях на таможенных постах отлично знают, какой именно товар ввозят. Какие-то машины выворачивают до последнего винтика, а другие пролетают таможенный контроль с закрытыми глазами.

Но есть и другая публичная сторона медали. Если парламентская ВСК и журналисты за пару кликов находят почти сотню сайтов, где открыто предлагают завезти товар "без документов и растаможки", то почему годами их "не видят" профильные органы? Глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий также несет ответственность за прекращение карго-схемы. Таможенники не могут долго делать вид, что не замечают очевидных нарушений.