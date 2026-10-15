Мільярди "в чорну" та привид Альперіна: як працює тіньовий карго-бізнес і чому митниця нічого "не бачить"

Посередники відкрито пропонують нелегальне ввезення товару

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В Україні працюють сотні карго-компаній, які пропонують доставити товар з-за кордону без інвойсів, пакувальних листів та документів про митне оформлення. Масштаб цієї проблеми може сягати щонайменше 300 млрд грн на рік. Йдеться про тіньовий імпорт, через який бюджет недоотримує податки, а легальний бізнес опиняється в нерівних умовах.

Товар найчастіше доставляють у великих контейнерах. На папері може бути тканина або гуманітарка, а насправді – одяг, який незабаром будуть продавати як брендовий. "Телеграф" поговорив з кількома карго-компаніями, а також зі співробітниками Державної податкової служби (ДПС), які займаються оподаткуванням юросіб.

Схема не може існувати без участі митників, які "заплющують очі" та не помічають порушення на мільярди. Більшим впливом користуються ті карго-компанії, які мають "своїх" людей на митниці. Співрозмовники в ДПС кажуть, що значну частку ринку досі тримає "король контрабанди" Вадим Альперін.

Голова Державної митної служби Орест Мандзій, який нещодавно прийшов на свою посаду з іміджем антикорупціонера, ймовірно, не може не помічати, що відбувається з роботою карго-компаній. І по тому, як митниця відреагує на подібну інформацію, також можна оцінювати й діяльність нового голови відомства.

Про те, як працює схема і хто в ній замішений, читайте в матеріалі.

Головне:

В Україні масово працюють сірі карго-компанії, які пропонують ввезення товарів без інвойсів та розмитнення. Можливі збитки бюджету оцінюють від десятків до 300 млрд грн на рік.

Логістичні посередники беруть від $10 до $18 за кілограм вантажу, регулярно змінюють юридичні особи ("ТОВ-прокладки") та проводять розрахунки готівкою чи криптовалютою.

Держава втрачає кошти під час перетину кордону (заниження вартості чи зміна коду товару), на етапі "чорної" передачі замовнику та під час роздрібного продажу через ФОПів без касових апаратів (РРО).

через ФОПів без касових апаратів (РРО). Силовики розслідують справи про заниження вартості текстилю ("Весільний Світ"), ввезення одягу під виглядом гуманітарної допомоги для ринку "7-й кілометр" ("Долоні Півдня") та діяльність бренду ALSU CARGO, який пов’язують із Вадимом Альперіним.

Схема функціонує за сприяння чи заплющування очей митників, а понад 90 сайтів з відкритою рекламою нелегальної доставки продовжують працювати попри розслідування ТСК і правоохоронців.

Від $10 за кілограм до мільярдних втрат бюджету: як працює тіньовий карго-бізнес

Співрозмовники "Телеграфу" у ДПС розповідають: у відомих карго-брендів часто немає постійної юрособи. Використовують кілька компаній, а коли вони починають викликати підозри, їх "зливають" та реєструють нові ТОВки. Товар можуть завезти через посередника, оформити за заниженою вартістю або під виглядом гуманітарної допомоги, а потім передати замовнику для подальшого продажу в Україні.

Проблему вже кілька років порушували на засіданнях парламентської ТСК під керівництвом нардепа Ярослава Железняка. Однак ситуацію це не покращило. Представники ТСК виявили 97 сайтів, на яких відкрито пропонують доставку товарів без належного митного оформлення.

Карго-компанії – це логістичні посередники, які можуть організувати перевезення, консолідацію вантажів, митне оформлення та доставку товару клієнту. Проблема виникає тоді, коли під виглядом логістичної послуги клієнту пропонують фактично нелегальне ввезення продукції.

Механізм виглядає просто:

Український підприємець купує товар у Китаї, Туреччині чи в іншій країні.

Замість того, щоб самостійно організовувати перевезення, подавати митну декларацію, підтверджувати вартість продукції та сплачувати передбачені платежі, він звертається до карго-посередника.

Доставка одного кілограма вантажу в середньому може коштувати близько $10–18.

"Телеграф" звернувся до десятка перевізників, зокрема Top Cargo, і абсолютна більшість погодилася доставляти товар без інвойсу та пакувального листа.

Сайт Top Cargo. Скриншот

Тобто клієнту пропонують не лише перевезення, а й можливість взагалі не займатися повноцінним документальним оформленням товару. І це дозволяє в рази занижувати вартість продукції.

За інформацією джерел у ДПС, у частині таких операцій розрахунки проводять готівкою або криптовалютою. Це не означає, що всі карго-перевізники працюють незаконно. Однак якщо компанія обіцяє доставку без документів про походження товару та митного оформлення, така пропозиція потребує окремої перевірки.

Як працює карго-схема. Інфографіка "Телеграфу"

Як товар "зникає" після розмитнення: механіка тіньового ланцюга

Одна з можливих моделей тіньового імпорту – оформлення товару на посередника, після чого його фактичний рух не відповідає документам.

Етап 1. Оформлення імпорту. Спочатку вантаж оформлюють на юридичну особу, яка виступає імпортером. У декларації зазначають найменування, кількість і митну вартість товару. Якщо вартість занижена або товар декларують під іншим кодом, сума митних платежів зменшується.

Етап 2. Зрив документального ланцюга. Товар після оформлення фактично "в чорну" передають замовнику.

Етап 3. Роздрібна реалізація. Далі продукція потрапляє до торговців, які продають її за готівку або через мережу ФОПів. Якщо продажі не проводять через реєстратори розрахункових операцій (РРО), а товар не відображають у податковому обліку, бюджет втрачає кошти вже на етапі роздрібної торгівлі.

Реклама карго-компанії. Фото: Данило Гетманцев

Таким чином, схема створює кілька рівнів податкових втрат: під час ввезення товару, його подальшої реалізації та відображення господарських операцій у звітності.

БЕБ для ТСК підготувало 24 аналітичні продукти щодо потенційних втрат бюджету на суму понад 1 млрд грн. Однак на ТСК також лунала оцінка в 300 млрд грн. Реальний розмір втрат для бюджету оцінити важко.

Проте навіть без остаточної цифри зрозуміло: якщо товар ввозять без оформлення та продають "у чорну", держава втрачає доходи, які мали б спрямовуватися на оборону.

Три кейси: хто ввозить товар

"Телеграф" дослідив матеріали десятків проваджень та знайшов назви десятків компаній, яких правоохоронці підозрюють в ухиленні від сплати митних платежів і які продовжують працювати.

Наприклад, на Буковині детективи БЕБ розплутують цікавий сплеск фінансової "магії" довкола ТОВ "Весільний Світ" (кримінальне провадження № 72025261010000020). Правоохоронці підозрюють, що впродовж 2023–2025 років фірма могла систематично занижувати вартість текстилю в податкових накладних, коли перепродавала його ФОПам.

Сайт компанії "Весільний Світ". Скриншот

Держава лише на цьому кейсі могла недорахуватися 52,7 млн грн обов'язкових платежів. А от із самим завезенням тканин в Україну – окремий детектив. Слідство вважає, що у 2025 році для переправлення текстилю через кордон використовували фірми-прокладки, зокрема ТОВ "СК Карго" (карго-компанія).

Коли 4 березня 2026 року силовики прийшли з обшуками на склади у селі Волока, вони виявили 166 величезних партій текстилю – від мережива й сіток до фурнітури та ниток. Жодних документів, які пояснювали б, звідки все це багатство взялося, на місці не знайшли. Це яскравий приклад схеми з карго.

Власниця бізнесу – Фелічія Попович (яка зареєстрована як ФОП вже понад 26 років). Наразі БЕБ чекає на результати товарознавчої експертизи та офіційні відповіді від польських колег, а суд тим часом залишив увесь вилучений товар під арештом.

Ще одна гучна справа (№ 12025160000001156) розкриває схему, де брендовий одяг маскували під безплатну допомогу.

Так, ще минулого року через пункт пропуску "Орлівка" заїхали майже 4 тонни (3 903 кг) турецького взуття та одягу. За паперами болгарська фірма AEROLED LTD відправляла це як гуманітарку для благодійного фонду "Долоні Півдня". Офіційний власник та директор – Євген Поляніцин. Вантаж спочатку заїхав на одеські склади, звідти попрямував до торгівельного комплексу в селищі Авангард, а вже за кілька днів "гуманітарні" курточки та кросівки роз'їхалися по контейнерах і магазинах знаменитого ринку "7-й кілометр".

За даними журналістів "Думської", благодійний фонд пов'язують із Сергієм Веселовим (верхівка одеської "Батьківщини") та першим заступником голови Одеської облради Олегом Радковським. Утім, наявність гучних прізвищ у розслідуванні ще належить підкріпити беззаперечними процесуальними доказами.

Але найцікавіша деталь виринула під час обшуку 30 квітня 2026 року. У кабіні одного з автомобілів слідчі вилучили записник із маркуванням ALSU TRANS CARGO 047. Водій стверджував, що це його особистий нотатник, але для правоохоронців ці записи стали черговою ниточкою, яка веде до сірих карго-перевізників.

Джерела в податковій стверджують: "Алсу-Карго" пов'язано з Вадимом Альперіним – тим самим, якому НАБУ і САП інкримінують контрабанду зі збитками на понад 60 млн грн. В ЗМІ його називають "королем контрабанди". Парадокс у тому, що юридичної особи з назвою "Алсу-Карго" у державних реєстрах просто не існує.

Натомість у мережі цілком легально працює бренд ALSU TRANS CARGO 047. У них є працюючий сайт, відкриті офіси в українських містах, вони спокійно калькулюють митні платежі та пропонують послуги із супроводу оглядів.

Чому мовчить митниця?

У кожній із цих трьох історій виникає одне й те саме закономірне запитання: а як усі ці тонни сірого товару взагалі долають кордон?

Співрозмовники серед податківців визнають: у багатьох випадках на митних постах чудово знають, який саме товар ввозять. Якісь машини вивертають до останнього гвинтика, а інші пролітають митний контроль із заплющеними очима.

Але є й інша, публічна сторона медалі. Якщо парламентська ТСК та журналісти за пару кліків знаходять майже сотню сайтів, де відкрито пропонують завезти товар "без документів і розмитнення", то чому цього роками "не бачать" профільні органи? Голова Державної митної служби Орест Мандзій також несе відповідальність за припинення карго-схеми. Митники не можуть довго вдавати, що не помічають очевидні порушення.