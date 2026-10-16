Яйца зеленого цвета несет курица украинки: как такое может быть и что это значит

Такой оттенок обусловлен унаследованными пигментами, а вкус и питательная ценность остаются обычными.

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В сети показали куриные яйца с необычной зеленой скорлупой. Такой природный цвет не встретишь в обычном супермаркете.

Автор поста в Threads под ником katrin_simon_mishchenko рассказала, что такие яйца несет ее курица. Девушка пошутила, что на Пасху их можно не красить и сразу открывать бизнес.

Зеленый оттенок куриных яиц зависит от наследственности, а не от корма или красителей

Вероятнее всего, среди ее кур есть Амераукана, Араукана, Ухэйилюй или Olive Egger. Необычная окраска обусловлена генетикой, а не специальным кормом или красителями.

Как получается такой цвет

Основа скорлупы состоит из белого карбоната кальция. У кур с соответствующим наследственным признаком при ее формировании выделяется биливердин. Этот пигмент пропитывает скорлупу, окрашивая ее в нежно-голубой цвет снаружи и изнутри.

Если птица унаследовала также способность вырабатывать протопорфирин, перед снесением яйцо покрывается поверхностным коричневым слоем. Сочетание двух пигментов дает зеленые и оливковые оттенки. Именно оба признака сочетаются у гибридных кур Olive Egger.

Изнутри такая скорлупа остается голубой. По составу, вкусу и питательной ценности зеленые яйца не отличаются от белых или коричневых.

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