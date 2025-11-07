Из-за этой ошибки у вас "потеют окна": как избавиться от конденсата

Влага в помещении появляется, в частности, из-за плохой вентиляции

В холодные сезоны распространенной проблемой является конденсат на окнах. Из-за него может образовываться грибок, а также портиться фурнитура, поэтому следует избавиться от влаги.

О том, как бороться с конденсатом на окнах, рассказали пользователи на платформе Reddit. Они посоветовали несколько простых способов, которые работают.

Как убрать влагу из окон

Окна могут "потеть" по разным причинам, однако есть одна наиболее распространенная. В первую очередь пользователи сети не рекомендуют кипятить воду в емкостях, не закрывая крышкой. А все потому, что тогда активно испаряется горячая вода. Появляется пар, который оседает на окнах и превращается в капли воды.

Чтобы не было конденсата, важно придерживаться еще некоторых советов. Надо проветривать помещение 1-2 раза в день, по меньшей мере, 10 минут. Это необходимо, чтобы в помещение попадал свежий воздух.

Конденсат на окнах, фото Freepik

Если вы сталкиваетесь с проблемой влаги на окнах, имеет смысл купить осушитель воздуха. Он уменьшает уровень влажности в помещении, что помогает избежать плесени. Кроме того, позаботьтесь о вентиляции в ванной и на кухне, чтобы избежать конденсата. Проверьте, насколько эффективно выполняют вытяжки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утепляют окна американцы. Этот простой способ поможет сохранить тепло в доме.