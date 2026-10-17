Витираєте запітнілі вікна, але вода повертається? Причина може бути не лише у вологості

Вологість у помешканні варто тримати нижче 60%, а постійна вогкість біля рами потребує пошуку причини

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Восени й узимку на нижній частині вікон часто з’являються краплі води. Але якщо конденсат утворюється щоранку, довго не зникає або переходить на раму й стіну поруч, час з’ясувати, звідки береться надмірна волога.

Постійна вологість на вікнах може сигналізувати про проблему, яку не слід ігнорувати. Докладніше про неї написало видання "nlc".

Чому на склі з’являється конденсат

Коли тепле вологе повітря в кімнаті торкається холодної поверхні, наприклад віконного скла, частина водяної пари перетворюється на воду. Тому в холодну пору року конденсат часто з’являється насамперед на вікнах.

Під час опалювального сезону кімнати провітрюють рідше, а щоденні справи додають вологи: готування, душ, сушіння білизни й миття посуду. Її також виділяють кімнатні рослини.

Яку вологість підтримувати і чим небезпечна вогкість

Агентство з охорони довкілля США радить підтримувати відносну вологість у приміщенні нижче 60%; бажаний рівень – приблизно 30–50%. Конденсат на вікнах, стінах або трубах може свідчити про надлишок вологи. Мокрі поверхні потрібно якомога швидше витерти насухо й знайти джерело води.

Вода зі скла стікає на раму, потрапляє на стіну під вікном і в щілини. Там вона висихає повільніше. Якщо вогкість тримається довго, виникають сприятливі умови для появи плісняви.

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Коли перевірити вікно й теплоізоляцію

У кімнаті нормальна вологість, оселю регулярно провітрюють, але сильно мокне лише одне вікно або окрема ділянка стіни? Причина може бути технічною. Слабка теплоізоляція вікна, місток холоду чи інша холодна конструкція можуть спричинити локальний конденсат навіть за нормальної вологості. Утеплення або заміна вікна допоможуть зменшити охолодження поверхні.

Якщо стіна біля вікна змінила колір, постійно залишається вологою, з’явився затхлий запах або чорні плями, запросіть фахівця. Він перевірить теплоізоляцію та з’ясує причину намокання.

Що перевірити після витирання скла

Протягом кількох днів вимірюйте вологість цифровим гігрометром. Якщо показники не знижуються, зменште вологість повітря й простежте, які побутові справи підвищують її найбільше.

Перевірте також, як розставлені меблі: не присувайте їх впритул до холодної зовнішньої стіни. За меблями повітря циркулює гірше, тому там накопичується волога.

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Як повідомляв "Телеграф", щоб зменшити конденсат на вікнах, радять провітрювати приміщення один-два рази на день щонайменше по 10 хвилин. Детальніше – про цей спосіб. Якщо вологість тримається довго, варто розглянути осушувач повітря: волога може сприяти появі грибка й псуванню віконної фурнітури.