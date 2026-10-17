Замерзают буквально за несколько часов: какие дома зимой больше всего рискуют остаться без тепла

Панельные пятиэтажки быстро теряют тепло, а длительное отключение отопления грозит повреждением труб и стояков.

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Панельные "хрущевки" – одни из самых опасных для проживания домов при длительном отключении отопления зимой. По оценке эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству и основателя общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, такие пятиэтажки промерзают за 36–48 часов в зависимости от ветра.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Подробнее читайте в материале: "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми"

Риск остаться без тепла возникает на фоне систематических российских атак на объекты энергетической генерации по всей Украине. Россия использует дроны и ракеты, чтобы разрушать критическую инфраструктуру и оставлять людей без электричества и отопления.

Особенно уязвимы к длительным отключениям панельные пятиэтажки, построенные во времена Никиты Хрущева из готовых бетонных плит. После прекращения подачи теплоносителя они быстро теряют остаточное тепло.

Панельные "хрущевки" могут промерзнуть за 36–48 часов без отопления

"Первыми замерзнут дома – так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание происходит буквально за несколько часов", – сказал Олег Попенко.

Эксперт подчеркнул, что погодные условия влияют на то, сколько времени такие дома смогут продержаться без отопления.

"36 часов – и прощай. Пусть будет 48 часов – тут уже зависит от ветра", – объяснил Олег Попенко.

После такого охлаждения температура в квартирах падает до критического уровня. Чтобы трубы и стояки не потрескались из-за замерзания воды, ее придется слить из системы отопления. В таких условиях дом становится непригодным для проживания.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", Київські ТЕЦ не дають струм: чи залишаться кияни без тепла в морози.