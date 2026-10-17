Замерзают буквально за несколько часов: какие дома зимой больше всего рискуют остаться без тепла
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Панельные пятиэтажки быстро теряют тепло, а длительное отключение отопления грозит повреждением труб и стояков.
Панельные "хрущевки" – одни из самых опасных для проживания домов при длительном отключении отопления зимой. По оценке эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству и основателя общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, такие пятиэтажки промерзают за 36–48 часов в зависимости от ветра.
Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".
Подробнее читайте в материале: "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми"
Риск остаться без тепла возникает на фоне систематических российских атак на объекты энергетической генерации по всей Украине. Россия использует дроны и ракеты, чтобы разрушать критическую инфраструктуру и оставлять людей без электричества и отопления.
Особенно уязвимы к длительным отключениям панельные пятиэтажки, построенные во времена Никиты Хрущева из готовых бетонных плит. После прекращения подачи теплоносителя они быстро теряют остаточное тепло.
"Первыми замерзнут дома – так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание происходит буквально за несколько часов", – сказал Олег Попенко.
Эксперт подчеркнул, что погодные условия влияют на то, сколько времени такие дома смогут продержаться без отопления.
"36 часов – и прощай. Пусть будет 48 часов – тут уже зависит от ветра", – объяснил Олег Попенко.
После такого охлаждения температура в квартирах падает до критического уровня. Чтобы трубы и стояки не потрескались из-за замерзания воды, ее придется слить из системы отопления. В таких условиях дом становится непригодным для проживания.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", Київські ТЕЦ не дають струм: чи залишаться кияни без тепла в морози.