Замерзають буквально за години: які будинки найбільше ризикують залишитися без тепла взимку

Панельні п’ятиповерхівки швидко втрачають тепло, а тривале відключення опалення загрожує пошкодженням труб і стояків

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Панельні "хрущовки" – серед найнебезпечніших будинків для проживання під час тривалого відключення опалення взимку. За оцінкою експерта з житлово-комунального господарства та засновника громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, такі п’ятиповерхівки промерзають за 36–48 годин, залежно від вітру.

Про це він розповів у коментарі "Телеграфу".

Більше читайте у матеріалі: "36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими"

Ризик втратити тепло виникає на тлі систематичних російських атак на енергогенерувальні об’єкти по всій Україні. Росія використовує дрони й ракети, щоб руйнувати критичну інфраструктуру та залишати людей без електрики й опалення.

Особливо вразливі до тривалих відключень панельні п’ятиповерхівки, зведені за часів Микити Хрущова з готових бетонних плит. Вони швидко втрачають залишкове тепло після припинення подачі теплоносія.

Панельні "хрущовки" можуть промерзнути за 36–48 годин без опалення

"Першими замерзнуть будинки – так звані "хрущовки" або "панельки". Там промерзання буквально відбувається за години", – сказав Олег Попенко.

Експерт наголосив, що погодні умови впливають на те, скільки часу такі будинки протримаються без опалення.

"36 годин – і до побачення. Нехай 48 годин, тут уже залежить від вітру", – пояснив Олег Попенко.

Після такого охолодження температура у квартирах падає до критичного рівня. Щоб труби та стояки не потріскалися через замерзання води, її доведеться злити із системи опалення. За таких умов будинок стає непридатним для проживання.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", Київські ТЕЦ не дають струм: чи залишаться кияни без тепла в морози.