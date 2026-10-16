Оцет – не панацея: речі в домі, які він може безнадійно зіпсувати

Звичний засіб допомагає справитися з забруденнями, але може пошкодити деякі речі

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Багато хто вважає, що оцет може очистити абсолютно все. Але це не зовсім так. Звісно, оцет чудово підходить для видалення вапняного нальоту у ванній і розчинення відкладень у чайнику, але потрібно також враховувати, що це кислота, яка активно реагує з деякими хімічними речовинами.

Як пише BydlímeÚtulně.cz, спроба очистити оцтом деякі предмети й техніку в домі може призвести до пошкоджень.

Як оцет використовують для боротьби з нальотом у ванній

Сильна сторона оцту – боротьба з відкладеннями, які залишає жорстка вода. Він допомагає розчинити вапняний наліт на крані або душовій лійці. Для такого чищення засіб наливають у поліетиленовий пакет і закріплюють його навколо ділянки з відкладеннями. Оцет залишають діяти 15 хвилин, після чого поверхню ретельно промивають.

Як прибрати накип у чайнику та запах у холодильнику

Для видалення накипу в чайнику використовують суміш оцту й води в рівних частинах. Її доводять до кипіння, а потім залишають охолонути. Після цього рідину виливають, а чайник ретельно споліскують.

Якщо після обробки залишився запах оцту, наступний крок – налити в чайник воду, додати трохи лимонного соку й знову закип’ятити. Це окремий етап після видалення розчину з розчиненими відкладеннями.

Оцет допомагає видалити накип у чайнику. Фото згенеровано ШІ

На кухні оцет використовують і для усунення неприємного запаху в холодильнику. Рекомендують змішати його з водою й раз на тиждень протирати полиці.

Які поверхні не можна чистити оцтом

Але є кілька речей, які в жодному разі не можна мити оцтом. Наприклад, якщо використовувати оцет для очищення праски, це може спричинити корозію нагрівальних елементів, що повністю виведе прилад з ладу. Також категорично не можна використовувати його для миття посудомийних машин, стільниць із мармуру чи іншого натурального каменю, а також екранів електронних пристроїв.

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