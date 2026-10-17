Классические кухни уходят в прошлое: альтернатива, за которой проще ухаживать

Матовая отделка скрывает отпечатки пальцев, а заменить дверцы можно без покупки новых шкафов

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Акриловые фасады набирают популярность как замена привычным лакированным поверхностям на кухне. Они сочетают гладкое покрытие, устойчивость к мелким повреждениям и простой уход.

Особенно практичны матовые варианты: на них меньше заметны следы пальцев, поэтому дверцы реже приходится протирать. Об этом сообщает Dnevno.hr.

Как устроены акриловые фасады

Основой служит МДФ-плита, на которую под высоким давлением наносят готовое акриловое покрытие. Получается ровная поверхность с насыщенным цветом – глянцевая или матовая.

Лакированные фасады окрашивают в несколько слоев, а акрил используют как готовую заводскую облицовку. Внешне эти варианты бывают очень похожи, но акрил обычно лучше сопротивляется мелким поверхностным повреждениям при ежедневном использовании. Он также устойчив к ультрафиолету: покрытие дольше сохраняет исходный оттенок и не так легко желтеет.

По стоимости акрил занимает промежуточное положение. Он дороже ламинированных фасадов, но часто доступнее лакированных, при этом дает качественную гладкую отделку. Простые линии и однородная поверхность хорошо вписываются в минималистичные кухни.

Глянец отражает свет, матовая отделка скрывает следы

Глянцевый акрил отражает свет почти как зеркало. Благодаря этому кухня выглядит визуально более воздушной, а фасады приобретают выразительный блеск. У такой отделки есть практический недостаток: отпечатки пальцев на ней заметнее, и протирать поверхность приходится чаще.

Акриловые фасады очищают мягкой тканью, чтобы не повредить гладкое покрытие

Матовые фасады дают глубокий, бархатистый эффект. На них следы от прикосновений видны значительно меньше. Для кухни, которой активно пользуются каждый день, это особенно удобный вариант: поверхность сохраняет аккуратный вид между уборками.

Матовая отделка кухонных фасадов помогает меньше замечать следы прикосновений

Оба покрытия устойчивы к мелким царапинам, возникающим при повседневном использовании. Однако грубая губка или абразивное чистящее средство способны повредить даже такую поверхность. Выбор отделки не отменяет бережного ухода.

Чем мыть акрил и почему важны кромки

Для ежедневной уборки достаточно мягкой ткани и щадящего чистящего средства. Агрессивные составы, спирт и жесткие губки для акриловых фасадов не подходят: они способны испортить покрытие и оставить царапины. При правильном уходе поверхность годами сохраняет цвет и аккуратный вид.

Акрил хорошо переносит влажность и перепады температуры, характерные для кухни. При качественной обработке кромок такие фасады можно устанавливать рядом с мойкой или посудомоечной машиной. Акриловая облицовка не отслаивается от основы так, как ПВХ-пленка.

Особого внимания требуют стыки и края дверец. На них не стоит оставлять воду, а удары способны повредить кромки. Именно эти участки остаются уязвимыми даже при прочном основном покрытии.

Обновить кухню можно без замены всех шкафов

Акриловые фасады подходят и для обновления уже установленной кухни. Если корпуса шкафов находятся в хорошем состоянии, достаточно заменить только передние панели. Их можно адаптировать под существующие элементы, сохранив остальную мебель.

Такой способ позволяет изменить внешний вид кухни без полного переустройства. При выборе покрытия для интенсивного использования наиболее практична матовая отделка, а в бюджет нужно заложить более высокую стоимость по сравнению с ламинированными фасадами.

Как сообщал "Телеграф", новое кухонное покрытие можно уложить поверх старой плитки, не снимая её и не восстанавливая черновой пол. Речь идет о виниловых и SPC-покрытияях.