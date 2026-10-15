Плитка и паркет уходят в прошлое: этот кухонный пол – новый хит сезона

Данное покрытие выбирают за влагостойкость, простой уход и рисунок под дерево

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В 2026 году виниловые и SPC-покрытия стали хитом для кухни, потеснив привычные плитку и паркет. Они имитируют дерево или камень и при этом практичны – особенно там, где часто готовят, проливают воду и моют пол.

Выбор материала для кухни в последние годы приобрел особое значение, и паркет и традиционная плитка стали отходить на второй план. Об этом сообщает femcafe.

Почему паркет и плитка теряют популярность

Кухня давно стала местом для семейных разговоров и повседневного общения. Поэтому от пола ждут и уюта, и прочности: он должен выдерживать влагу, нагрев, частую уборку и постоянную нагрузку. Особенно остро это ощущается в кухнях, объединённых с гостиной.

Паркет ценят за естественный рисунок и теплоту дерева, но кухонные условия ему вредят. От влаги появляются пятна и деформации. Паровые печи, скороварки и посудомоечные машины повышают влажность, а уход за древесиной требует времени и денег. Риск повреждений при этом никуда не исчезает.

Паркетный пол на кухне/Фото: ИИ

Плитка прочная, водостойкая и легко моется. Но её холодная твёрдая поверхность нравится не всем, особенно тем, кто подолгу готовит. Ещё одна проблема – межплиточные швы: жир, пыль и влага меняют их цвет и затрудняют уборку. В современных интерьерах всё чаще выбирают однородные поверхности, которые выглядят теплее.

Плиточный пол на кухне/Фото: ИИ

Чем привлекают винил и SPC

Такие покрытия имитируют дерево или камень и помогают создать цельное на вид пространство. Благодаря современным технологиям их фактура выглядит естественно, а поверхность приятна на ощупь. Многие варианты теплее плитки – на кухне с ними комфортнее.

Виниловый пол на кухне/Фото: ИИ

Винил и SPC выбирают за водонепроницаемость и защитный износостойкий слой, рассчитанный на повседневную нагрузку. Покрытия не нужно лакировать, а для уборки не приходится тщательно чистить межплиточные швы. Большинство обычных загрязнений легко отмывается.

Пол из SPC-покрытия на кухне/Фото: ИИ

Имеет значение и цена. Эти материалы дешевле качественного паркета или крупноформатной плитки, а укладывать их проще. Иногда с монтажом можно справиться самостоятельно и сократить расходы на ремонт.

Какие недостатки учесть перед покупкой

Водостойкость не защищает винил и SPC от нагрева. Прямые солнечные лучи или тепло от плохо изолированной печи со временем могут деформировать покрытие. У самых дешёвых вариантов рисунок выглядит менее естественно, а поверхность быстрее изнашивается.

Есть и ограничения по звукоизоляции: некоторые покрытия при ходьбе издают глухой звук. Глубокие царапины и вмятины от тяжёлых предметов нельзя устранить обычным обновлением поверхности – повреждённый элемент придётся заменить.

Как сообщал "Телеграф", новое кухонное покрытие можно уложить поверх старой плитки, не снимая её и не восстанавливая черновой пол при таком способе монтажа. Перед укладкой проверьте плитку: глубокие швы, неровности, трещины, жир и влага могут проступить сквозь новое покрытие или нарушить его целостность.