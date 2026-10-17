Класичні кухні йдуть у минуле: альтернатива, яку простіше доглядати

Матові фасади приховують відбитки пальців, а замінити дверцята можна без придбання нових шаф.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Акрилові фасади набувають популярності як заміна звичним лакованим поверхням на кухні. Вони поєднують гладке покриття, стійкість до дрібних пошкоджень і простий догляд.

Особливо практичні матові варіанти: на них менше помітні сліди від пальців, тому дверцята рідше доводиться протирати. Про це повідомляє Dnevno.hr.

Як влаштовані акрилові фасади

Основою слугує плита МДФ, на яку під високим тиском наносять готове акрилове покриття. У результаті утворюється рівна поверхня насиченого кольору – глянцева або матова.

Лаковані фасади фарбують у кілька шарів, а акрил використовують як готове заводське облицювання. Зовні ці варіанти можуть бути дуже схожими, але акрил зазвичай краще протистоїть дрібним поверхневим пошкодженням під час щоденного використання. Він також стійкий до ультрафіолету: покриття довше зберігає початковий відтінок і не так швидко жовтіє.

За вартістю акрил посідає проміжне місце. Він дорожчий за ламіновані фасади, але часто доступніший за лаковані, водночас забезпечуючи якісне гладке оздоблення. Лаконічні лінії та однорідна поверхня добре пасують до кухонь у мінімалістичному стилі.

Глянець відбиває світло, а матове оздоблення приховує сліди

Глянцевий акрил відбиває світло майже як дзеркало. Завдяки цьому кухня здається візуально просторішою, а фасади набувають виразного блиску. Таке оздоблення має практичний недолік: відбитки пальців на ньому помітніші, тому поверхню доводиться частіше протирати.

Акрилові фасади очищають м’якою тканиною, щоб не пошкодити гладке покриття

Матові фасади створюють глибокий, оксамитовий ефект. Сліди від дотиків на них значно менш помітні. Для кухні, якою активно користуються щодня, це особливо зручний варіант: поверхня зберігає охайний вигляд між прибираннями.

Матовий фініш кухонних фасадів допомагає приховати сліди від дотиків

Обидва покриття стійкі до дрібних подряпин, які виникають під час повсякденного використання. Однак жорстка губка або абразивний засіб для чищення можуть пошкодити навіть таку поверхню. Незалежно від вибору оздоблення, доглядати за ним потрібно дбайливо.

Чим мити акрил і чому важливі крайки

Для щоденного прибирання достатньо м’якої тканини та делікатного засобу для чищення. Агресивні засоби, спирт і жорсткі губки не підходять для акрилових фасадів: вони можуть зіпсувати покриття та залишити подряпини. За правильного догляду поверхня роками зберігає колір і охайний вигляд.

Акрил добре витримує вологість і перепади температур, характерні для кухні. За якісно оброблених крайок такі фасади можна встановлювати поруч із мийкою або посудомийною машиною. Акрилове облицювання не відшаровується від основи так, як ПВХ-плівка.

Особливої уваги потребують стики та краї дверцят. На них не варто залишати воду, а удари можуть пошкодити крайки. Ці ділянки залишаються вразливими навіть за міцного основного покриття.

Оновити кухню можна без заміни всіх шаф

Акрилові фасади підходять і для оновлення вже встановленої кухні. Якщо корпуси шаф у хорошому стані, достатньо замінити лише передні панелі. Їх можна підібрати до наявних елементів, зберігши решту меблів.

Такий спосіб дає змогу змінити вигляд кухні без повного переоблаштування. Для інтенсивного використання найпрактичнішим є матове оздоблення, а до бюджету потрібно закласти вищу вартість порівняно з ламінованими фасадами.

Як повідомляв "Телеграф", нове кухонне покриття можна укласти поверх старої плитки, не знімаючи її та не відновлюючи чорнову підлогу. Йдеться про вінілові та SPC-покриття.