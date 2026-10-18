Поцелуй молодоженов пошел не по плану: свадебное фото из Украины породило шквал мемов

Гостья торжества затмила всех

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Фотограф из Ужгорода Михаил сделал свадебный снимок, который быстро разошелся по сети. Жених и невеста целуются, а слева от них девушка в черном платье стоит на руках, широко расставив ноги.

Кадр с огромным потенциалом для мемов автор опубликовал в Threads. Пользователи активно обсуждают работу Михаила.

Свадебный кадр фотографа Михаила из Ужгорода стал основой для мемов

От больного зуба до довольной свекрови: что увидели на снимке

"Это мой испорченный зуб пытается обратить на себя внимание, пока я объедаюсь тонной сладкого", – написала Инна.

"Это мама невесты, наконец-то выдала дочь замуж", – пошутил ivchenko_photo.

Свадебный снимок фотографа из Ужгорода стал поводом для десятков шуток

Свадебный кадр из Ужгорода стал поводом для шуток в сети

Вирусный свадебный кадр стал поводом для шуток пользователей

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Свадебный снимок из Ужгорода стал поводом для шуток в сети

Пользователи увидели в снимке и другие поводы для шуток. Один из них предложил использовать кадр для рекламы лазерной эпиляции со слоганом "Готова ко всему".

Свадебный снимок фотографа из Ужгорода стал поводом для шуток в сети

Ранее "Телеграф" показывал архивное фото со свадьбы Виктора Януковича. Торжество состоялось почти сразу после его освобождения из колонии.