Поцелуй молодоженов пошел не по плану: свадебное фото из Украины породило шквал мемов
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Гостья торжества затмила всех
Фотограф из Ужгорода Михаил сделал свадебный снимок, который быстро разошелся по сети. Жених и невеста целуются, а слева от них девушка в черном платье стоит на руках, широко расставив ноги.
Кадр с огромным потенциалом для мемов автор опубликовал в Threads. Пользователи активно обсуждают работу Михаила.
От больного зуба до довольной свекрови: что увидели на снимке
"Это мой испорченный зуб пытается обратить на себя внимание, пока я объедаюсь тонной сладкого", – написала Инна.
"Это мама невесты, наконец-то выдала дочь замуж", – пошутил ivchenko_photo.
Пользователи увидели в снимке и другие поводы для шуток. Один из них предложил использовать кадр для рекламы лазерной эпиляции со слоганом "Готова ко всему".
Ранее "Телеграф" показывал архивное фото со свадьбы Виктора Януковича. Торжество состоялось почти сразу после его освобождения из колонии.