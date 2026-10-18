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Поцелуй молодоженов пошел не по плану: свадебное фото из Украины породило шквал мемов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Фото со свадьбы имеет огромный мемный потенциал Новость обновлена 18 октября 2026, 20:35
Фото со свадьбы имеет огромный мемный потенциал. Фото threads.com/@mishaperevuznyk

Гостья торжества затмила всех

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Фотограф из Ужгорода Михаил сделал свадебный снимок, который быстро разошелся по сети. Жених и невеста целуются, а слева от них девушка в черном платье стоит на руках, широко расставив ноги.

Кадр с огромным потенциалом для мемов автор опубликовал в Threads. Пользователи активно обсуждают работу Михаила.

Свадебный кадр фотографа Михаила из Ужгорода стал основой для мемов
Свадебный кадр фотографа Михаила из Ужгорода стал основой для мемов

От больного зуба до довольной свекрови: что увидели на снимке

"Это мой испорченный зуб пытается обратить на себя внимание, пока я объедаюсь тонной сладкого", – написала Инна.

"Это мама невесты, наконец-то выдала дочь замуж", – пошутил ivchenko_photo.

Свадебный снимок фотографа из Ужгорода стал поводом для десятков шуток
Свадебный снимок фотографа из Ужгорода стал поводом для десятков шуток
Свадебный кадр из Ужгорода стал поводом для шуток в сети
Свадебный кадр из Ужгорода стал поводом для шуток в сети
Вирусный свадебный кадр стал поводом для шуток пользователей
Вирусный свадебный кадр стал поводом для шуток пользователей
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Свадебный снимок из Ужгорода стал поводом для шуток в сети
Свадебный снимок из Ужгорода стал поводом для шуток в сети

Пользователи увидели в снимке и другие поводы для шуток. Один из них предложил использовать кадр для рекламы лазерной эпиляции со слоганом "Готова ко всему".

Свадебный снимок фотографа из Ужгорода стал поводом для шуток в сети
Свадебный снимок фотографа из Ужгорода стал поводом для шуток в сети

Ранее "Телеграф" показывал архивное фото со свадьбы Виктора Януковича. Торжество состоялось почти сразу после его освобождения из колонии.

Теги:
#Свадьба #Фото #Мем