Поцілунок молодят пішов не за планом: весільне фото з України породило шквал мемів

Гостя урочистості затьмарила всіх

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Фотограф з Ужгорода Михайло зробив весільний знімок, який швидко завірусився в мережі. Наречені цілувалися, а ліворуч від них дівчина в чорній сукні стояла на руках, широко розставивши ноги.

Кадр із величезним мемним потенціалом автор опублікував у Threads. Користувачі активно обговорюють роботу Михайла.

Весільний кадр фотографа Михайла з Ужгорода став основою для мемів

Від хворого зуба до задоволеної свекрухи: що побачили на знімку

"Це мій зіпсований зуб намагається привернути до себе увагу, поки я об'їдаюся тонною солодощів", – написала Інна.

"Це мама нареченої нарешті видала доньку заміж", – пожартував ivchenko_photo.

Весільний знімок фотографа з Ужгорода став приводом для десятків жартів

Весільний кадр з Ужгорода став приводом для жартів у мережі

Вірусний весільний кадр став приводом для жартів користувачів

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Весільний знімок з Ужгорода став приводом для жартів у мережі

Користувачі побачили на знімку й інші приводи для жартів. Один із них запропонував використати кадр для реклами лазерної епіляції зі слоганом "Готова до всього".

Весільний знімок фотографа з Ужгорода став приводом для жартів у мережі

Раніше "Телеграф" показував архівне фото з весілля Віктора Януковича. Урочистість відбулася майже відразу після його звільнення з колонії.