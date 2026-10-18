Поцілунок молодят пішов не за планом: весільне фото з України породило шквал мемів
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Гостя урочистості затьмарила всіх
Фотограф з Ужгорода Михайло зробив весільний знімок, який швидко завірусився в мережі. Наречені цілувалися, а ліворуч від них дівчина в чорній сукні стояла на руках, широко розставивши ноги.
Кадр із величезним мемним потенціалом автор опублікував у Threads. Користувачі активно обговорюють роботу Михайла.
Від хворого зуба до задоволеної свекрухи: що побачили на знімку
"Це мій зіпсований зуб намагається привернути до себе увагу, поки я об'їдаюся тонною солодощів", – написала Інна.
"Це мама нареченої нарешті видала доньку заміж", – пожартував ivchenko_photo.
Користувачі побачили на знімку й інші приводи для жартів. Один із них запропонував використати кадр для реклами лазерної епіляції зі слоганом "Готова до всього".
Раніше "Телеграф" показував архівне фото з весілля Віктора Януковича. Урочистість відбулася майже відразу після його звільнення з колонії.