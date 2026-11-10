Седину не придется скрывать: шесть стрижек для женщин 50+, с которыми прическа заиграет по-новому

С возрастом меняется структура волос: они становятся суше и жестче, поэтому форма прически имеет особое значение

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Естественный серебристый оттенок все чаще оставляют вместо окрашивания. Удачно подобранная стрижка подчеркивает его красоту, придает прядям объем и упрощает ежедневную укладку – от короткого пикси до более длинных многослойных вариантов.

Шесть фасонов для седых волос предлагает издание Kiskegyed. Среди них есть варианты для тонких прядей, которые быстро теряют объем, и для густых или кудрявых волос.

Боб и лоб: выразительная форма без сложной укладки

Классический боб А-силуэта – вариант для тех, кто хочет визуально более густую прическу. Пряди доходят до подбородка или опускаются чуть ниже, а спереди остаются немного длиннее, чем на затылке. Такая форма смягчает черты лица и хорошо смотрится на прямых и кудрявых волосах разной густоты.

Боб с прядями до подбородка создает выразительную форму без сложной укладки Источник: https://www.instagram.com/thesilverlining_1970/

У этой стрижки есть несколько вариантов. Итальянский боб с деликатными слоями и челкой-шторкой, удлиняющейся по бокам, делает образ мягче. Блант-боб с четким ровным срезом на кончиках выглядит смелее и современнее. Оба варианта можно носить с волнами или дать волосам высохнуть естественным образом.

Если короткая длина не привлекает, подойдет удлиненный боб, или лоб. Он сохраняет характерную форму боба, но оставляет больше длины. Тонкие волосы с ним кажутся гуще, а густым легче придать аккуратный вид. Сушка и укладка такой прически не требуют много времени.

Боб с немного более длинными передними прядями визуально делает прическу гуще Источник: https://www.instagram.com/p/Da4AqckJK5e/

Бикси и текстурированный пикси: коротко, но с характером

Бикси сочетает черты боба и пикси и подходит тем, кто хочет короткую стрижку без радикального перехода к минимальной длине. Обычно пряди опускаются немного ниже мочек ушей, хотя их можно оставить и до подбородка. Мягкие слои создают объем, а легкая челка набок визуально сужает лицо, смягчает черты и привлекает внимание к глазам.

Бикси особенно подходит для тонких волос, которые быстро прилизываются к голове: многослойный срез помогает прическе сохранять форму. В то же время эта модель подходит густым и кудрявым прядям и не требует сложного ежедневного ухода.

Многослойный срез подходит разным формам лица и типам волос Источник: https://www.instagram.com/p/DWXbW8dGBTR/

Для поклонниц любящих еще более короткие стрижки есть текстурированный пикси. В классическом варианте волосы короткие по бокам и на затылке, а сверху немного длиннее. Текстурированный вариант оставляет больше длины и сочетает многослойность с ровным срезом. Благодаря этому пряди выглядят объемнее, а прическу легко укладывать как на прямых, так и на кудрявых волосах.

Бикси сочетает черты боба и пикси, не требуя радикально короткой длины Источник: https://www.instagram.com/p/DMllOCBx0oJ/

Современный шег и многослойная стрижка: когда хочется сохранить длину

Современный шег – выбор для тех, кому нравятся выразительная текстура и легкая небрежность. Классический фасон достигает примерно плеч: более короткие пряди на макушке постепенно переходят в более длинные и мягко ложатся друг на друга. Сначала эту технику использовали для кудрей, позднее появились варианты для прямых и тонких волос.

Многослойные пряди придают прическе подвижность и подходят разным типам волос Источник: https://www.instagram.com/p/DI_y3cmsbWc/

В современном прочтении шег бывает длиннее плеч, с более деликатными слоями и челкой ниже бровей или челкой-шторкой. Он выглядит сдержаннее, но сохраняет подвижность и характер. Такую прическу можно носить без укладки феном, а длина позволяет собрать волосы, заколоть их или заплести.

Современный шег сохраняет подвижность и не требует укладки феном Источник: https://www.instagram.com/p/DZGwlKQGmhL/

Еще один вариант – многослойная стрижка, не привязанная к конкретной длине. Ее делают и на волосах до плеч, и на длинных, вплоть до середины спины. Главная особенность – постепенное удлинение прядей сверху вниз, которое придает прическе пышность и подвижность. Такая стрижка подходит разным формам лица и типам волос; при достаточной длине их можно собрать в пучок или косу.

Многослойная стрижка придает длинным волосам пышность и подвижность Источник: https://www.instagram.com/p/DNgTL4hM2RG/

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