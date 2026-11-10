Укр

"Все понятно, по залету". Украинцы клепают шутки о новоиспеченном отце псе Патроне

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Пес Патрон Новость обновлена 10 ноября 2026, 20:21
Пес Патрон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Щенки уже с мамой

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Сеть в Украине всколыхнула радостная новость – пес Патрон стал отцом. Правда, и здесь украинцы не удержались от шпилек и остроумных шуток.

"Телеграф" собрал самые смешные комментарии из Threads о радостной новости. Заметим, что только недавно пес Патрон женился на своей избраннице Лане.

"Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями", — говорится в Instagram.

Пес Патрон стал отцом
Пес Патрон стал отцом
Пес Патрон стал отцом
Пес Патрон стал отцом

На фото показали Лану и несколько щенков, которым мордочки закрыли смайликами. Доподлинно не известно это было в шутку или действительно щенков "защищают" от не добрых глаз. Впрочем, украинцы в сети уже шутят, что свадьба была по "залету".

Самые остроумные комментарии:

  • Понятно, свадьба по залету была…ну все и так догадывались если честно.
  • Лана через месяц "мой муж профессиональный мошенник".
  • 1) Пес Патрон замечает, что щенки не похожи на него
  • 2) Пес Патрон узнает, что его жена вела двойную жизнь, а любовник на самом деле какой-то бродяга
  • 3) Начинается публичный скандал: СМИ безжалостно все в подробностях подсвечивает
  • 4) Развод и раздел имущества: пополам будку, миску и сырную сосиску.
  • Но хотя бы, как законопослушный пес, женился!
  • Ну меня очень улыбнули те смайлики на мордашках щенков.
  • Какие молодцы, теперь детей никто не сглазит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщина привезла шпица в ветеринарную клинику, подозревая, что у собаки рак. Однако обследование показало: любимица беременна.

Теги:
#Шутки #Щенки #Пес Патрон