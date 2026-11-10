"Все понятно, по залету". Украинцы клепают шутки о новоиспеченном отце псе Патроне

Щенки уже с мамой

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Сеть в Украине всколыхнула радостная новость – пес Патрон стал отцом. Правда, и здесь украинцы не удержались от шпилек и остроумных шуток.

"Телеграф" собрал самые смешные комментарии из Threads о радостной новости. Заметим, что только недавно пес Патрон женился на своей избраннице Лане.

"Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями", — говорится в Instagram.

Пес Патрон стал отцом

Пес Патрон стал отцом

На фото показали Лану и несколько щенков, которым мордочки закрыли смайликами. Доподлинно не известно это было в шутку или действительно щенков "защищают" от не добрых глаз. Впрочем, украинцы в сети уже шутят, что свадьба была по "залету".

Самые остроумные комментарии:

Понятно, свадьба по залету была…ну все и так догадывались если честно.

Лана через месяц "мой муж профессиональный мошенник".

1) Пес Патрон замечает, что щенки не похожи на него

2) Пес Патрон узнает, что его жена вела двойную жизнь, а любовник на самом деле какой-то бродяга

3) Начинается публичный скандал: СМИ безжалостно все в подробностях подсвечивает

4) Развод и раздел имущества: пополам будку, миску и сырную сосиску.

Но хотя бы, как законопослушный пес, женился!

Ну меня очень улыбнули те смайлики на мордашках щенков.

Какие молодцы, теперь детей никто не сглазит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщина привезла шпица в ветеринарную клинику, подозревая, что у собаки рак. Однако обследование показало: любимица беременна.