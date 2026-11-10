"Все понятно, по залету". Украинцы клепают шутки о новоиспеченном отце псе Патроне
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Щенки уже с мамой
Сеть в Украине всколыхнула радостная новость – пес Патрон стал отцом. Правда, и здесь украинцы не удержались от шпилек и остроумных шуток.
"Телеграф" собрал самые смешные комментарии из Threads о радостной новости. Заметим, что только недавно пес Патрон женился на своей избраннице Лане.
"Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями", — говорится в Instagram.
На фото показали Лану и несколько щенков, которым мордочки закрыли смайликами. Доподлинно не известно это было в шутку или действительно щенков "защищают" от не добрых глаз. Впрочем, украинцы в сети уже шутят, что свадьба была по "залету".
Самые остроумные комментарии:
- Понятно, свадьба по залету была…ну все и так догадывались если честно.
- Лана через месяц "мой муж профессиональный мошенник".
- 1) Пес Патрон замечает, что щенки не похожи на него
- 2) Пес Патрон узнает, что его жена вела двойную жизнь, а любовник на самом деле какой-то бродяга
- 3) Начинается публичный скандал: СМИ безжалостно все в подробностях подсвечивает
- 4) Развод и раздел имущества: пополам будку, миску и сырную сосиску.
- Но хотя бы, как законопослушный пес, женился!
- Ну меня очень улыбнули те смайлики на мордашках щенков.
- Какие молодцы, теперь детей никто не сглазит.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщина привезла шпица в ветеринарную клинику, подозревая, что у собаки рак. Однако обследование показало: любимица беременна.