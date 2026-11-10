Новинки из "Авроры" удивили украинку. Сколько стоят вкусняшки (фото)

Блюда нужно только разморозить

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В магазинах "Авроры" появилась вкусная новинка. Украинцы уже поделились впечатлениями после дегустации.

Как отметила пользователь в Threads, она купила сырники и куриные нагетсы. Оба блюда уже готовы, но заморожены.

"Сырники и нагетсы теперь есть в "Авроре". На крайних фото в готовом виде. У меня морозилка теперь забита сырниками, это таааак вкусно", — пишет женщина.

Сырники и нагетсы из "Авроры"

Приготовление этих сырников и наггетсов занимает всего несколько минут, ведь их нужно разморозить. Сделать это можно с помощью микроволновки, поджарить на сковороде или разогреть в духовке.

Сырники жареные замороженные "Годівниця"

Нагетсы жареные замороженные "Годівниця" Классические 500г в "Авроре"

Заметим, что новинка только появилась, поэтому на сайте еще нет фото, ни наличия в магазинах "Авроры". Сырники жареные замороженные "Годівниця" 400 г стоят 149 грн, а нагетсы жареные замороженные "Годівниця" Классические 500 г стоят 169 грн.

Цена нагетсов в "Авроре"

Цена сырников в "Авроре"

Напомним, к новогодним праздникам у "АТБ" появилась новинка от Milka. Шоколад с добавлением имбирного печенья стоит почти 300 грн за 300 г. Правда, мнения украинцев об этой новинке разделились, ведь некоторые назвали другую шоколадку вкуснее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые вкусы легендарных шоколадок Millennium уже на полках. Уже известно, чем особенные и сколько стоят.