Не мусор, а спасение для дома: почему опытные хозяйки не выбрасывают бутылки из-под масла

Для переделки подходят пластиковые канистры от пищевого масла

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Вместительная канистра с ручкой пригодится для полива растений, хранения прищепок и наведения порядка в саду. Из нее можно сделать шесть полезных вещей для дома и двора, если правильно очистить пластик и аккуратно обработать срезы.

Шесть способов повторного использования такой тары предлагает Los Andes. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться, что емкость сохранила прочность: хрупкий, треснувший или деформированный пластик для переделки не подходит.

Как убрать остатки масла

Сначала дайте оставшемуся маслу стечь в подходящую емкость для дальнейшей утилизации. Не выливайте его в раковину: это создает проблемы для канализационных труб и очистки воды.

Налейте в канистру теплую воду с моющим средством, закройте крышку и встряхните. Затем слейте раствор и несколько раз ополосните стенки. Если внутри еще чувствуется жирный налет, повторите мытье.

Перед переделкой полностью высушите емкость. Это особенно важно, если собираетесь складывать в нее тканевые, деревянные или металлические предметы. Липких следов масла внутри оставаться не должно.

Шесть применений для дома и сада

Лейка для декоративных растений и контейнер для прищепок. Для полива оставьте канистру целой, а в запасной крышке проделайте небольшие отверстия. Проверьте поток воды и наполняйте емкость до веса, который удобно поднимать. Для хранения прищепок вырежьте боковое окошко, сохранив ручку, затем сгладьте и закройте край, чтобы не поранить руку.

Перфорированная крышка превращает целую канистру в лейку для декоративных растений Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Садовый органайзер и цветочный горшок. Если убрать верхнюю часть, в основании удобно собрать перчатки, бирки для растений и небольшие инструменты. Поставьте такой органайзер на устойчивую поверхность. Для горшка под декоративное растение обрежьте канистру на нужной высоте и сделайте дренажные отверстия. Со временем проверяйте пластик: на солнце он теряет прочность.

Для цветочного горшка из канистры нужны дренажные отверстия Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Емкость для принадлежностей для уборки и корзина для двора. В первом случае складывайте внутрь щетки, сухие губки и тряпки. Химические средства оставляйте в заводской упаковке с этикетками. Во втором используйте объем канистры для веревок, небольших игрушек и дворовых принадлежностей. Если корзина будет стоять под дождем, предусмотрите отверстия для стока, чтобы вода не застаивалась.

Отверстия в садовой корзине позволяют воде стекать после дождя Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как сделать срезы безопасными

Работайте на твердой устойчивой поверхности подходящим инструментом. Если пластик начинает ломаться неровно, остановитесь, а не пытайтесь прорезать его силой. У готового изделия не должно оставаться острых выступов и режущих кромок.

Любое вырезанное отверстие ослабляет конструкцию, поэтому переделанную канистру нельзя нагружать так же, как целую. Проверьте состояние ручки и используйте ее только для легких вещей. Не подвешивайте емкость над проходом и не переносите в ней опасные предметы.

При появлении трещин, деформации или заметной потере прочности прекратите пользоваться самодельным контейнером. Поврежденный пластик передайте на утилизацию по правилам, принятым в вашем населенном пункте.

Как сообщал "Телеграф", обычный широкий зонт поможет при чистке люстр. Хитрость в том, чтобы использовать зонт как своеобразный поддон.