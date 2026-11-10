Не мусор, а спасение для дома: почему опытные хозяйки не выбрасывают бутылки из-под масла
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Для переделки подходят пластиковые канистры от пищевого масла
Вместительная канистра с ручкой пригодится для полива растений, хранения прищепок и наведения порядка в саду. Из нее можно сделать шесть полезных вещей для дома и двора, если правильно очистить пластик и аккуратно обработать срезы.
Шесть способов повторного использования такой тары предлагает Los Andes. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться, что емкость сохранила прочность: хрупкий, треснувший или деформированный пластик для переделки не подходит.
Как убрать остатки масла
Сначала дайте оставшемуся маслу стечь в подходящую емкость для дальнейшей утилизации. Не выливайте его в раковину: это создает проблемы для канализационных труб и очистки воды.
Налейте в канистру теплую воду с моющим средством, закройте крышку и встряхните. Затем слейте раствор и несколько раз ополосните стенки. Если внутри еще чувствуется жирный налет, повторите мытье.
Перед переделкой полностью высушите емкость. Это особенно важно, если собираетесь складывать в нее тканевые, деревянные или металлические предметы. Липких следов масла внутри оставаться не должно.
Шесть применений для дома и сада
Лейка для декоративных растений и контейнер для прищепок. Для полива оставьте канистру целой, а в запасной крышке проделайте небольшие отверстия. Проверьте поток воды и наполняйте емкость до веса, который удобно поднимать. Для хранения прищепок вырежьте боковое окошко, сохранив ручку, затем сгладьте и закройте край, чтобы не поранить руку.
Садовый органайзер и цветочный горшок. Если убрать верхнюю часть, в основании удобно собрать перчатки, бирки для растений и небольшие инструменты. Поставьте такой органайзер на устойчивую поверхность. Для горшка под декоративное растение обрежьте канистру на нужной высоте и сделайте дренажные отверстия. Со временем проверяйте пластик: на солнце он теряет прочность.
Емкость для принадлежностей для уборки и корзина для двора. В первом случае складывайте внутрь щетки, сухие губки и тряпки. Химические средства оставляйте в заводской упаковке с этикетками. Во втором используйте объем канистры для веревок, небольших игрушек и дворовых принадлежностей. Если корзина будет стоять под дождем, предусмотрите отверстия для стока, чтобы вода не застаивалась.
Как сделать срезы безопасными
Работайте на твердой устойчивой поверхности подходящим инструментом. Если пластик начинает ломаться неровно, остановитесь, а не пытайтесь прорезать его силой. У готового изделия не должно оставаться острых выступов и режущих кромок.
Любое вырезанное отверстие ослабляет конструкцию, поэтому переделанную канистру нельзя нагружать так же, как целую. Проверьте состояние ручки и используйте ее только для легких вещей. Не подвешивайте емкость над проходом и не переносите в ней опасные предметы.
При появлении трещин, деформации или заметной потере прочности прекратите пользоваться самодельным контейнером. Поврежденный пластик передайте на утилизацию по правилам, принятым в вашем населенном пункте.
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