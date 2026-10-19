Об этих украшениях для дома пора забыть: какой декор делает интерьер устаревшим
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Дом как из каталога больше не в тренде
Декор, который еще несколько лет назад добавлял дому уюта, в 2026 году все чаще считают шаблонным. Искусственные цветы, типовые картины и декоративные мелочи уступают место вещам, которые придают интерьеру индивидуальность.
Об этом пишет издание Homes & Gardens. В материале объясняют, почему массовые украшения делают пространство безликим и на что обратить внимание при обновлении интерьера.
Искусственные цветы уступают место живым растениям
Искусственные растения удобны: их не нужно поливать, и они долго сохраняют форму. Но на них оседает пыль, они могут выцветать и не всегда выглядят естественно.
Их могут заменить живые цветы, неприхотливые комнатные растения или декоративные ветки в керамических вазах. Они помогают украсить дом, не перегружая его искусственным декором.
Одинаковые картины делают интерьер безликим
Массовый настенный декор тоже теряет привлекательность. Абстрактные принты и картины из крупных торговых сетей часто повторяются в разных домах и ничего не говорят об индивидуальности их владельцев.
Вместо этого можно выбрать винтажные иллюстрации, фотографии, текстиль в рамках или произведения искусства, имеющие личное значение. Такие детали придают пространству характер.
Книги ради обложек
Популярные аксессуары для полок и журнальных столиков тоже могут терять актуальность. Речь, в частности, о книгах, выбранных только из-за эффектной обложки.
Вместо декоративных мелочей можно поставить подносы, керамические емкости и другие предметы, сочетающие красоту с практичностью. А на видных местах лучше оставить книги, которые действительно интересны жильцам.
Тренд постепенно смещается от популярного массового декора к вещам, которые отражают вкусы, интересы и образ жизни владельцев дома.
Это не означает, что нужно избавляться от всех искусственных цветов, готовых картин или декоративных аксессуаров. Важно не перегружать пространство однотипными украшениями и выбирать то, что действительно нравится и подходит к интерьеру.
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