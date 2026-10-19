Про ці прикраси для дому час забути: який декор робить інтер’єр застарілим

Дім як із каталогу більше не в тренді

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Декор, який ще кілька років тому додавав оселі затишку, у 2026 році дедалі частіше вважають шаблонним. Штучні квіти, типові картини й декоративні дрібниці поступаються речам, що надають інтер’єру індивідуальності.

Про це пише видання Homes & Gardens. У матеріалі пояснюють, чому масові прикраси роблять простір безликим і на що звернути увагу, оновлюючи інтер’єр.

Штучні квіти поступаються живим рослинам

Штучні рослини зручні: їх не потрібно поливати, і вони довго зберігають форму. Та на них осідає пил, вони можуть вицвітати й не завжди мають природний вигляд.

Штучні квіти в інтер’єрі

Замінити їх можуть живі квіти, невибагливі кімнатні рослини або декоративні гілки в керамічних вазах. Вони допомагають прикрасити оселю, не перевантажуючи її штучним декором.

Живі кімнатні рослини

Однакові картини роблять інтер’єр безликим

Втрачає привабливість і масовий настінний декор. Абстрактні принти й картини з великих торговельних мереж часто повторюються в різних оселях і нічого не розповідають про індивідуальність їхніх власників.

Однакові картини на стінах

Натомість можна обрати вінтажні ілюстрації, фотографії, текстиль у рамках або твори мистецтва, що мають особисте значення. Такі деталі надають простору власного характеру.

Фото в рамках

Книжки заради обкладинок

Популярні аксесуари для полиць і журнальних столиків теж можуть втрачати актуальність. Ідеться, зокрема, про книжки, вибрані тільки через ефектну обкладинку.

Білі книжки в мінімалістичному інтер’єрі

Замість декоративних дрібниць можна поставити підноси, керамічні ємності й інші речі, що поєднують красу з практичністю. А на видних місцях краще залишити книжки, які справді цікаві мешканцям оселі.

Дерев’яний піднос із пультами та керамікою

Тренд поступово зміщується від популярного масового декору до речей, які відображають смаки, інтереси та спосіб життя власників оселі.

Це не означає, що потрібно позбуватися всіх штучних квітів, готових картин чи декоративних аксесуарів. Важливо не перевантажувати простір однотипними прикрасами й обирати те, що справді подобається та пасує до інтер’єру.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому дзеркальні меблі вже не в моді і що тепер обирають замість блискучих поверхонь.