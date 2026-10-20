Белые двери – вчерашний день: какие варианты набирают популярность в 2026 году

В современных интерьерах выбирают натуральные фактуры, скрытые конструкции и окраска в цвет стен

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Долгие годы белые двери считались универсальным вариантом. Однако сейчас этот элемент интерьера переосмысливают: дизайнеры выбирают полотна в тон стен, с выразительной текстурой дерева или скрытые – без традиционных рам.

Об этом рассказывает ofeminin. Теперь двери помогают работать с пространством или становятся декоративным акцентом.

Двери в тон стен: меньше визуальных границ

Одна из ведущих тенденций – красить двери в тот же или очень близкий к стенам оттенок. Вместо контрастного прямоугольника получается цельная поверхность: полотно не привлекает лишнего внимания и воспринимается как продолжение отделки.

Такое решение особенно подходит для небольших комнат. Когда стену и дверь не разделяет резкая цветовая граница, пространство кажется более просторным, упорядоченным и гармоничным. Главный прием здесь – объединить поверхности, а не добавить отдельный декоративный цвет.

Двери в тон стен уменьшают цветовой контраст и помогают создать цельное оформление. Фото: holz.ua

Дерево добавляет природного тепла

Еще одно актуальное направление – двери с выразительной текстурой дерева. Их выбирают, когда хотят сделать полотно заметной деталью интерьера. Здесь главную роль играют природный рисунок и оттенки дерева: они добавляют помещению тепла и элегантности.

Деревянные двери. Фото: danaprisdoors.com.ua

Деревянные оттенки хорошо сочетаются с более холодными материалами – камнем, керамикой и металлом. В одном пространстве объединяются сдержанная современная отделка и уют природной фактуры. Двери становятся частью этой комбинации материалов.

В отличие от дверей, окрашенных в тон стен, здесь текстуру не скрывают. Ее выразительность и становится декоративным преимуществом: полотно дополняет оформление собственным рисунком и одновременно сохраняет связь с другими поверхностями в комнате.

Скрытые двери: создают цельную поверхность

Особое внимание в новостройках привлекают скрытые, или "невидимые", двери. У них нет традиционных дверных рам и выступающих молдингов. Благодаря такой конструкции полотно сливается со стеной или декоративными панелями.

Скрытые двери сливаются со стеной и создают гладкую однородную поверхность. Фото: 100dverei.com.ua

В закрытом состоянии такие двери образуют гладкую однородную поверхность. Проем становится заметным, когда дверь открывают. Окрашивание в тон стен прежде всего устраняет цветовой контраст, а скрытая конструкция вдобавок убирает привычное обрамление проема.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что гладкие однотонные двери постепенно уходят в прошлое. В 2026 году набирают популярность более выразительные модели, которые помогают добавить интерьеру индивидуальности и сделать его уютнее.