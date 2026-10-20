Білі двері – вчорашній день: які варіанти набирають популярності у 2026 році

У сучасних інтер’єрах обирають природні текстури, приховані конструкції та фарбування в тон стін

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Довгі роки білі двері вважалися універсальним варіантом. Проте зараз цей елемент інтер'єру переосмислюють – дизайнери обирають полотна в тон стін, із виразною деревною текстурою або приховані – без традиційних рам.

Про це розповідає ofeminin. Тепер двері допомагають працювати з простором або стають декоративним акцентом.

Двері в тон стін: менше візуальних поділів

Одна з провідних тенденцій – фарбувати двері в той самий або дуже близький до стін відтінок. Замість контрастного прямокутника утворюється цілісна поверхня: полотно не привертає зайвої уваги й сприймається як продовження оздоблення.

Таке рішення особливо пасує невеликим кімнатам. Коли стіну й двері не розділяє різка колірна межа, простір здається просторішим, упорядкованішим і гармонійнішим. Головний прийом тут – поєднати поверхні, а не додати окремий декоративний колір.

Двері в тон стін зменшують колірний контраст і допомагають створити цілісне оформлення. Фото: holz.ua

Дерево додає природного тепла

Ще один актуальний напрям – двері з виразною текстурою дерева. Їх обирають, коли хочуть зробити полотно помітною деталлю інтер’єру. Тут головну роль відіграють природний малюнок і відтінки дерева: вони додають приміщенню тепла й елегантності.

Дерев'яні тони добре поєднуються з холоднішими матеріалами – каменем, керамікою та металом. В одному просторі поєднуються стримане сучасне оздоблення й затишок природної фактури. Двері стають частиною цієї комбінації матеріалів.

На відміну від дверей, пофарбованих у тон стін, тут текстуру не приховують. Її виразність і стає декоративною перевагою: полотно доповнює оформлення власним малюнком і водночас зберігає зв’язок з іншими поверхнями в кімнаті.

Приховані двері: створюють суцільну поверхню

Особливу увагу в новобудовах привертають приховані, або "невидимі", двері. Вони не мають традиційних дверних рам і молдингів, що виступають. Завдяки такій конструкції полотно зливається зі стіною або декоративними панелями.

Приховані двері зливаються зі стіною та створюють гладку однорідну поверхню. Фото: 100dverei.com.ua

У зачиненому стані такі двері утворюють гладку однорідну поверхню. Прохід стає помітним, коли двері відчиняють. Фарбування в тон стін прибирає передусім колірний контраст, а прихована конструкція ще й усуває звичне обрамлення отвору.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гладкі однотонні двері поступово відходять у минуле. У 2026 році популярності набувають більш виразні моделі, які допомагають додати інтер’єру характеру та зробити його затишнішим.