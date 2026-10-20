В Украине предлагают полностью защитить от мобилизации несколько категорий мужчин

На сайте Кабмина зарегистрировали петицию о повышении выплат и защите от мобилизации для работников критически важных служб

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На официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию №41/011126-26. Ее автор требует ввести надбавку в размере 500% к окладу и обеспечить 100% бронирование от мобилизации для работников энергетики, водоканалов, газовых, медицинских и экстренных служб.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к правительству.

"Работают под повторными ударами за низкие ставки": как автор объясняет свое требование?

Автор обращения Моррис-Всеслав Шостак пишет, что из-за ежедневных российских обстрелов гражданской инфраструктуры города остаются без света, воды и газа. Первыми к местам разрушений выезжают электрики, работники водоканалов, спасатели ГСЧС, медики и водители скорой помощи, а не чиновники. Они работают в смертельной опасности и не имеют возможности полноценно отдыхать.

Низкие зарплаты и постоянный риск приводят к острой нехватке кадров. Мобилизация специалистов, которых невозможно быстро обучить или заменить, угрожает устойчивости всей страны.

"Когда в три часа ночи в мороз -30 пропадает свет, его возвращает не министерство, а электрик на опоре. Когда в доме перемерзают трубы, воду возвращает бригада водоканала. Когда после удара горит склад, туда едут пожарные, а к раненым – водители и фельдшеры. От этих людей зависит, доживет ли город до утра в тепле, со светом и водой.

Они работают под угрозой повторных ударов, без выходных, за оклады, которые не соответствуют ни риску, ни нагрузке. Если мы потеряем этих специалистов, заменить их будет некому", – говорится в тексте обращения.

Петиция предлагает повысить оплату труда специалистов, работающих во время войны

Чего автор петиции требует от Кабмина?

Инициатор призывает правительство принять ряд решений для социальной и юридической защиты специалистов тыла:

Ввести надбавку в размере 500%: на период войны и восстановления установить постоянную доплату в пятикратном размере к должностному окладу энергетикам, работникам водоканалов, газовикам, пожарным, врачам, медсестрам и водителям экстренных служб.

Обеспечить 100% бронирование: полностью освободить военнообязанных специалистов этих категорий от призыва по мобилизации.

Финансировать из госбюджета: выплачивать надбавки непосредственно из государственного бюджета, чтобы их размер не зависел от возможностей местных общин.

Справка: сбор подписей начался 19 октября 2026 года. Сейчас петиция проходит начальный этап голосования. Чтобы ее рассмотрели премьер-министр Денис Шмыгаль и Кабинет министров Украины, нужно собрать 25 000 подписей. До завершения голосования остается 91 день. Важно, что создать электронную петицию со своим предложением на сайте Кабмина может каждый гражданин Украины. Даже если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее призывы будут иметь для власти исключительно рекомендательный характер.

Как сообщал "Телеграф", Кабмин снова планировал изменить правила бронирования. По оценкам, снижение уровня бронирования работников ОПК до 80% могло бы лишить отрасль примерно 40 тысяч человек.