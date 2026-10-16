В Украине предлагают не переходить на зимнее время: причина веская

Просят сохранить UTC+3 на период военного положения ради безопасности детей и рационального использования естественного света

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Украинец призывает отказаться от сезонного перехода на зимнее время и оставить в Украине UTC+3 – летнее время – до окончания военного положения. Он аргументирует свое предложение рациональным использованием естественного освещения, а также безопасностью детей и взрослых.

Соответствующую петицию №41/011110-26 на официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировал Олег Звягин. Свою инициативу он объяснил постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру и необходимостью экономно использовать электроэнергию. По мнению автора идеи, UTC+3 поможет рациональнее использовать естественное освещение вечером.

"При UTC+2 (зимнем времени) темнеет раньше по часам, чем при UTC+3. Сохранение летнего времени обеспечит больше естественного освещения, когда дети возвращаются домой, а граждане передвигаются вечером", – отмечает Олег Звягин в петиции.

Отдельно автор упоминает школьников, которые учатся во вторую смену и возвращаются домой вечером. Он также пишет о пешеходах и пассажирах общественного транспорта, которые передвигаются по улицам без освещения из-за экономии электроэнергии или блэкаутов.

"В условиях войны, перебоев с электроснабжением и ограниченного уличного освещения целесообразно оценить влияние временного режима на безопасность людей", – подчеркивает Олег Звягин в обращении.

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Каких решений автор ждет от Кабмина

Украинец просит правительство оставить летнее время на весь год без сезонного перевода стрелок и поручить экспертам провести профессиональный анализ. Они должны оценить, как использование UTC+3 в течение года повлияет на вечернюю пиковую нагрузку в энергосистеме Украины.

Автор также призывает исследовать, как продолжительность светового дня влияет на безопасность дорожного движения, пешеходов и детей. Звягин просит подготовить соответствующие решения Кабинета министров Украины или внести законопроект в Верховную Раду.

Сколько подписей нужно, чтобы петицию рассмотрели

Сбор подписей начался 15 октября 2026 года и пока находится на начальном этапе. До окончания голосования остается 91 день. Чтобы Кабинет министров Украины рассмотрел обращение, оно должно набрать 25 000 подписей.

Важно! Подача петиции – юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не воплощается в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить"

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