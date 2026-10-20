В Україні пропонують повністю захистити від мобілізації декілька категорій чоловіків

На сайті Кабміну зареєстрували петицію про підвищення виплат і захист від мобілізації для працівників критично важливих служб

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На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію №41/011126-26. Її автор вимагає запровадити 500% надбавку до окладу та забезпечити 100% бронювання від мобілізації для працівників енергетики, водоканалів, газових, медичних та екстрених служб.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на електронне звернення до уряду.

"Працюють під повторними ударами за низькі ставки": як автор пояснює вимогу?

Автор звернення Морріс-Всеслав Шостак пише, що через щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури міста залишаються без світла, води та газу. На місця руйнувань першими виїжджають електрики, працівники водоканалів, рятувальники ДСНС, медики та водії "швидких", а не урядовці. Вони працюють у смертельній небезпеці й не мають належного відпочинку.

Низькі зарплати та постійний ризик призводять до гострого дефіциту кадрів. Мобілізація фахівців, яких неможливо швидко навчити чи замінити, загрожує стійкості всієї країни.

"Коли о третій ночі в мороз -30 зникає світло, його повертає не міністерство, а електрик на опорі. Коли в будинку перемерзають труби, воду повертає бригада водоканалу. Коли після удару горить склад, до нього їдуть пожежники, а до поранених водії й фельдшери. Це люди, від яких залежить, чи доживе місто до ранку в теплі, зі світлом і водою.

Вони працюють під загрозою повторних ударів, без вихідних, за ставки, які не відповідають ні ризику, ні навантаженню. Якщо ми втратимо цих фахівців, замінити їх буде нікому", – зазначається в тексті звернення.

Петиція пропонує підвищити оплату праці фахівців, які працюють під час війни

Чого автор петиції вимагає від Кабміну?

Ініціатор закликає уряд ухвалити низку рішень для соціального та юридичного захисту фахівців тилу:

Запровадити 500% надбавку: на період війни та відбудови встановити постійну доплату в п’ятикратному розмірі до посадового окладу енергетикам, працівникам водоканалів, газовикам, пожежникам, лікарям, медсестрам і водіям екстрених служб.

Забезпечити 100% бронювання: повністю звільнити військовозобов’язаних фахівців цих категорій від призову за мобілізацією.

Фінансувати з держбюджету: виплачувати надбавки безпосередньо з державного бюджету, щоб їхній розмір не залежав від спроможності місцевих громад.

Довідка: збір підписів розпочався 19 жовтня 2026 року. Наразі петиція проходить початковий етап голосування. Щоб її розглянули прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Кабінет Міністрів України, потрібно зібрати 25 000 підписів. До завершення голосування залишається 91 день. Важливо, що електронну петицію із власною пропозицією на сайті Кабміну може створити кожен громадянин України. Навіть якщо петиція збере 25 тисяч підписів, її заклики матимуть для влади виключно рекомендаційний характер.

Як повідомляв "Телеграф", Кабмін знову планував змінити правила бронювання. За оцінками зниження рівня бронювання працівників ОПК до 80% могло б позбавити галузь орієнтовно 40 тисяч людей.