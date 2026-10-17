Насколько сильно вы хотите все контролировать? Простой тест раскроет правду

Вы любите все контролировать или легко отпускаете ситуацию

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Иногда одна картинка может заставить задуматься о собственных привычках . Этот визуальный тест предлагает выяснить, свойственны ли вам перфекционизм, стремление всё держать под контролем и привычка жить по чёткому плану.

Как пишет YourTango, достаточно посмотреть на оптическую иллюзию и обратить внимание на то, что первым бросилось в глаза. Ответ поможет определить, насколько вам свойственен так называемый тип личности А.

Что такое личность типа А

Этот тип личности описывают через амбициозность, организованность, склонность к соперничеству и нетерпение. Таким людям также может быть свойственно стремление эффективно использовать время и добиваться высоких результатов.

Однако желание всё делать как можно лучше иногда превращается в постоянное напряжение. Если стремление к идеалу начинает мешать другим сферам жизни, стоит задуматься, не слишком ли много сил вы тратите на контроль.

Пройдите тест: что вы заметили первым?

Что вы увидели первым на картинке? Фото: YourTango

Листья

Если первым вы заметили листву, то, согласно трактовке теста, вам в наибольшей степени свойственны черты личности типа А. Вы стремитесь делать всё как можно лучше, любите держать ситуацию под контролем и часто задаёте себе высокую планку.

Однако у такого подхода есть и обратная сторона. Постоянное стремление к идеалу может утомлять, особенно когда из-за работы и обязанностей почти не остаётся времени на себя.

Совет тем, кто увидел листву: ежедневно находить хотя бы пять минут для отдыха. Иногда стоит просто отложить дела и позволить себе ничего не делать – без угрызений совести и мыслей о том, что ещё нужно успеть.

Корни

Если первыми вы заметили корни, то, согласно трактовке теста, вам могут быть свойственны некоторые черты типа А. Вряд ли вы назвали бы себя перфекционистом: можете забывать о делах, откладывать их на потом и не считать организованность своей сильной стороной.

В этом случае речь прежде всего идёт о внутреннем напряжении. Даже если в вашей жизни нет чёткого расписания и стремления всё контролировать, вы можете сильно переживать за себя и из-за окружающих обстоятельств.

Совет для вас: обратите внимание на своё эмоциональное состояние и не игнорируйте тревогу. Если переживания мешают повседневной жизни и причиняют сильный дискомфорт, не стоит оставаться с ними наедине – при необходимости обратитесь за помощью.

Губы

Если первыми вы заметили губы, то, согласно трактовке теста, черты типа А вам свойственны в меньшей степени. Вы можете спокойнее относиться к повседневным делам и не чувствовать необходимости непременно доводить каждое из них до конца.

Однако вам не стоит полностью отказываться от организованности. Немного больше порядка в повседневных делах может помочь лучше сосредоточиться, чувствовать себя увереннее и не откладывать важное на потом.