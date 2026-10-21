Горят долго и дают максимум жара: забытый вид дров, который сэкономит бюджет на отопление

Отдача тепла зависит от того, насколько хорошо высушена древесина

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Перед зимой владельцам частных домов стоит присмотреться к рябиновым дровам. Эта плотная и тяжелая древесина долго горит и хорошо удерживает жар. Она может заменить привычные дуб, граб или бук.

Рябина особенно выгодна, если стоит дешевле этих пород. Но для отопительного сезона нужны уже хорошо просушенные поленья, сообщает Новини.LIVE.

Почему рябина подходит для печи и камина

Рябина – твердая лиственная порода с высокой плотностью. Поэтому она хорошо подходит для длительного поддержания тепла в печи. По теплоотдаче рябина близка к другим твердым лиственным породам. Ее можно использовать как основное топливо или смешивать с другими дровами.

В рябиновой древесине мало смолы, поэтому при горении она обычно дает меньше искр, чем хвойные дрова. У нее есть и еще одна особенность: в камине при горении может появиться легкий запах.

Сколько времени нужно на сушку

Чтобы рябиновые дрова хорошо отдавали тепло, их рекомендуют сушить примерно 1,5–2 года. Хранить поленья нужно под навесом, в хорошо проветриваемом месте. Поэтому, покупая запас на предстоящую зиму, проверьте, готовы ли дрова к использованию: свежезаготовленной древесине потребуется долго сохнуть.

Сырая рябина горит хуже и дает больше дыма. Такие дрова также способствуют образованию сажи. Твердая порода сама по себе не заменяет правильную сушку: хорошо подготовленные дрова дают больше тепла при горении.

Для растопки рябину можно смешивать с березовыми дровами. Береза помогает быстрее разжечь огонь, а плотная рябина затем поддерживает жар. Так свойства обеих пород используют на разных этапах топки.

Что учитывать при покупке дров кубометрами

При выборе дров имеет значение, в каких единицах их продают. Если сравнивать одинаковую массу хорошо высушенной древесины, разница в теплотворности у разных пород невелика. При покупке кубометрами важнее плотность: в одном кубометре твердой древесины больше массы.

Поэтому при сравнении стоимости запаса на зиму учитывайте объем, плотность и степень просушки дров. Если рябина уже подготовлена к топке, более низкая цена делает ее практичной альтернативой дорогим породам. При покупке перед холодами готовность древесины важнее возможности высушить свежие поленья самостоятельно.

Актуальные цены на дрова в Украине

Как сообщал "Телеграф", правила сбора дров зависят от конкретного лесного участка. Ограничения могут касаться использования пилы или топора, а также объема древесины. Поэтому даже сбор хвороста нельзя автоматически считать разрешенным.