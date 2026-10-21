Горять довго та дають максимум жару: забутий вид дров, який заощадить бюджет на опалення

Тепловіддача залежить від того, наскільки добре висушена деревина

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Перед зимою власникам приватних будинків варто придивитися до дров із горобини. Ця щільна й важка деревина довго горить і добре утримує жар. Вона може замінити звичні дуб, граб або бук.

Горобина особливо вигідна, якщо коштує дешевше за ці породи. Але для опалювального сезону потрібні вже добре просушені поліна, повідомляє Новини.LIVE.

Чому горобина підходить для печі та каміна

Горобина – тверда листяна порода з високою щільністю. Тому вона добре підходить для тривалого підтримання тепла в печі. За тепловіддачею горобина близька до інших твердих листяних порід. Її можна використовувати як основне паливо або змішувати з іншими дровами.

У деревині горобини мало смоли, тому під час горіння вона зазвичай дає менше іскор, ніж хвойні дрова. Є в неї й інша особливість: у каміні під час горіння може з’явитися легкий запах.

Скільки часу потрібно на сушіння

Щоб дрова з горобини добре віддавали тепло, їх рекомендують сушити приблизно 1,5–2 роки. Зберігати поліна потрібно під навісом, у добре провітрюваному місці. Тому, купуючи запас на прийдешню зиму, перевірте, чи готові дрова до використання: свіжозаготовленій деревині знадобиться багато часу на сушіння.

Сира горобина горить гірше й дає більше диму. Такі дрова також сприяють утворенню сажі. Сама по собі тверда порода не замінює правильного сушіння: добре підготовлені дрова під час горіння дають більше тепла.

Для розпалювання горобину можна змішувати з березовими дровами. Береза допомагає швидше розпалити вогонь, а щільна горобина потім підтримує жар. Так властивості обох порід використовують на різних етапах топлення.

Що врахувати під час купівлі дров кубометрами

Під час вибору дров має значення, в яких одиницях їх продають. Якщо порівнювати однакову масу добре висушеної деревини, різниця в теплотворності різних порід невелика. Під час купівлі кубометрами важливіша щільність: в одному кубометрі твердої деревини більша маса.

Тому, порівнюючи вартість запасу на зиму, враховуйте об’єм, щільність і ступінь просушування дров. Якщо горобина вже підготовлена до топлення, нижча ціна робить її практичною альтернативою дорогим породам. Під час купівлі перед холодами готовність деревини важливіша за можливість висушити свіжі поліна самостійно.

Актуальні ціни на дрова в Україні

Як повідомляв "Телеграф", правила збирання дров залежать від конкретної лісової ділянки. Обмеження можуть стосуватися використання пилки чи сокири, а також обсягу деревини. Тому навіть збирання хмизу не можна автоматично вважати дозволеним.