Пусть старый телефон не пылится в ящике: вот во что его можно превратить

Устройство с рабочей камерой пригодится для дома

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Старому смартфону не обязательно пылиться на столе. Его можно бесплатно превратить в домашнюю камеру наблюдения, а трансляцию смотреть с другого телефона, планшета или компьютера.

Для этого нужны рабочая камера, возможность установить приложение и три шага: настроить связь, выбрать место и подключить питание. Этот способ описывает CNET.

Шаг 1. Установите приложение и свяжите устройства

Один из вариантов – Alfred для Android и iOS. Бесплатная версия позволяет удалённо смотреть прямую трансляцию, получать уведомления о движении, пользоваться облачным хранилищем и двусторонней аудиосвязью, а также переключаться между передней и задней камерами. В Alfred Premium доступны более высокое разрешение просмотра и записи, масштабирование, отключение рекламы и хранение записей в облаке в течение 30 дней.

Установите Alfred на старый и новый смартфоны. На новом пролистайте вступительные экраны, нажмите Start, выберите Viewer, затем Next. Нажмите Sign in with Google и войдите в аккаунт Google. На старом телефоне повторите те же действия, но выберите роль Camera. На обоих устройствах должен быть один и тот же аккаунт.

Затем настройте телефон-камеру. На iOS можно включить обнаружение движения, выбрать переднюю или заднюю камеру, включить или отключить звук. На Android также доступны непрерывная фокусировка, автоматический запуск Alfred после перезагрузки, выбор разрешения и блокировка кодом.

На устройстве для просмотра настройте уведомления, чувствительность к движению и фильтр для слабого освещения. Если трансляцию должны смотреть другие люди, предоставьте им доступ через Trust Circle.

Старый смартфон можно использовать для наблюдения за домом и смотреть трансляцию на планшете

Шаг 2. Выберите, что будет в кадре

Когда трансляция заработает, направьте смартфон на участок, за которым хотите наблюдать: главный вход, прихожую, задний двор или место, где хранятся ценные вещи. Можно установить его и в детской комнате.

Если ненужных смартфонов несколько, разместите их в разных местах. Так вы охватите больше участков с помощью устройств, которые уже есть дома.

Старые смартфоны могут следить за разными зонами дома и передавать видео на другое устройство

Шаг 3. Закрепите телефон и подключите зарядку

Для установки подойдёт небольшой штатив для смартфона или автомобильный держатель на присоске. С их помощью устройство можно закрепить в малозаметном месте. Угол обзора расширит дополнительный широкоугольный объектив. В интернете такие аксессуары стоят примерно от 5 до 20 долларов.

Потоковое видео быстро расходует заряд: телефон работает, даже когда вы не смотрите трансляцию. Поэтому установите его рядом с источником питания и подключите зарядное устройство. Длинный кабель Micro-USB, Lightning или USB-C позволит свободнее выбрать место.

Не ставьте смартфон возле отопительных приборов, выходов горячего воздуха или у окна, где на него весь день падают прямые солнечные лучи. Постоянная трансляция сама по себе нагревает устройство, а дополнительное тепло со временем может повредить объективы и аккумулятор.

Старый смартфон можно закрепить на штативе и подключить к зарядке для наблюдения за домом

Что проверить перед использованием старого смартфона

Треснувший экран не обязательно помешает превратить телефон в камеру. Главное, чтобы работала камера, а Alfred можно было скачать и установить. Если дисплей полностью разбит или не работает, настроить устройство таким способом может не получиться.

Перед настройкой удалите с телефона личные данные и включите автоматические обновления, если такая возможность есть. Старые смартфоны со временем перестают получать обновления безопасности и становятся уязвимыми для атак, хотя продолжают подключаться к интернету.

Заранее решите, как долго будете пользоваться устройством, а затем сдайте его на переработку.

Как ранее сообщал "Телеграф" в материале о рисках старых смартфонов, литий-ионный аккумулятор может представлять бытовую опасность даже в выключенном телефоне. Особенно важно не откладывать утилизацию повреждённого устройства или смартфона, который долго хранился в жаре.